Az alacsony libidó okai

A szexuális érdeklődés hiánya gyakori probléma a párok számára egy korábbi brit kutatás szerint, különösen, ha a házaspár hosszú ideje együtt él. A vizsgálat számos olyan tényezőt tárt fel, amely szerepet játszhat az alacsony libidóban, majd ez alapján a tanulmány szerzői javaslatokat is tettek arra, hogy a férfiak és a nők miként őrizhetik meg szexuális érdeklődésüket.

Bár a köznyelv többnyire csak a nők kapcsán használja, a frigiditás valójában mindkét nemet érintheti. Részletek itt.

A kutatók több mint 11 ezer brit férfit és nőt vettek vizsgálat alá. A 16 és 74 éves kor közötti alanyok mindegyikének volt legalább egy szexuális partnere az elmúlt egy évben. Összességében a nők 34 százaléka és a férfiak 15 százaléka nyilatkozott úgy, hogy az év során legalább három hónapra elveszítették szexuális étvágyukat. Az érintettek fele szomorú és aggódó érzelmekről is beszámolt a probléma kapcsán.

A férfiak és a nők körében egyaránt van néhány tényező, amely alacsony szexuális érdeklődést von magával. A skála e téren igen széles, a lehetséges okok a rossz szellemi állapottól kezdve a korábbi szexuális erőszakkal kapcsolatos negatív élményeken át egészen az elmúlt évben elkapott szexuális úton terjedő fertőzésekig terjednek. Azok a személyek, akik nem érezték magukhoz érzelmileg közel a partnerüket, vagy akik nem mindig tudtak könnyen beszélni a szexről a partnereikkel, szintén nagyobb valószínűséggel számoltak be az érdeklődés hiányáról.

Az alacsony libidó egyik legjobb ellenszere, ha a problémákat megbeszéljük partnerünkkel

Nemek szerint külön-külön is fel lehet fedezni ártalmas tényezőket. A partnerükkel élő nők például több mint kétszer akkora valószínűséggel voltak híján a szexuális érdeklődésnek, mint a partnerükkel élő férfiak. Akik több mint egy éve voltak együtt partnerükkel, nagyobb eséllyel beszéltek leült szexuális kapcsolatról, mint az újabb kapcsolatokban élők. A férfiakkal szemben szintén nagyobb valószínűséggel volt alacsony a szexuális vágyuk a nőknek, ha az elmúlt évben három vagy több partnerük is volt, ha nem szeretnek a hálószobájukon osztozni, vagy ha 5 évesnél fiatalabb gyermekük van. Az elsődleges gondoskodó szerepből adódó fáradtság és a napi stressz is erősebben érinti a nőket, ami negatívan befolyásolja szexuális életüket, valamint a kisgyermekek felnevelése is jobban elvonja a figyelmüket.

Érdekes, hogy a férfiak, akik nemrég maszturbáltak, nagyobb valószínűséggel számoltak be érdeklődésről a nők iránt, míg a nőknél ennek épp az ellenkezője igaz. A megállapítás tükrözheti a tendenciát, miszerint a nők a szexuális teljesítés szélesebb körű repertoárját tekintik maszturbációnak, nem csupán a partneres szex helyettesítését.

"Az alacsony szexuális érdeklődés problémáját másképpen kell kezelni a férfiak és a nők esetében" - mutatott rá Cynthia Graham, aki a szexuális és reproduktív egészség professzora a Southamptoni Egyetemen. Releváns kérdés, hogy a gyógyszerészeti megközelítések - mint az Addyi hatóanyag alkalmazása, amelyet néha női Viagraként is aposztrofálnak - valóban segítenek-e az alacsony libidójú nőknek. A tanulmány szerzői szerint e nőknek nagyobb hasznuk származik a pszichológiai és társadalmi tényezőket is figyelembe vevő megközelítésekből.

A tanulmány eredményei szerint az alacsony libidó gyakran társulhat az érzelmi közelség vagy a partnerre való nyitottság hiányához. Annak megteremtése, hogy a férfiak és a nők széles körű szexuális és kapcsolati oktatásban részesüljenek - és itt nem a nem tervezett terhesség és más negatív következmények megelőzésére vonatkozó utasításokra kell gondolni -, elősegítheti a párok szorosabb kötődését, és kényelmesebbé teheti az érzékeny témák megvitatását. Mivel a szexuális kommunikáció a partnerrel jelentősen csökkenti az alacsony libidó valószínűségét, ha valaki gyenge szexuális érdeklődést tapasztal, akkor a probléma megbeszélése valóban jó kiindulópont lehet.

Forrás: health.com; bmjopen.bmj.com