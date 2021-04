Hogyan befolyásolhatják szexuális életünket a korlátozások?

A koronavírus-járvány alatt világszerte bevezetett szabályok, óvintézkedések, korlátozások és lezárások - amelyeket egyes országokban szigorúbban vesznek, máshol lazábban - jelentősen befolyásolják testi és lelki egészségünket, családi és társasági életünket, munkánkat és munkavégzésünket. Hogy hogyan és mennyiben, arról időközben számos kutatás, felmérés készült. A pandémiával járó szigorítások szexuális életre gyakorolt hatásáról tudományos szinten kevesebb szó esett. Azt leszámítva, hogy szakértők már az elején felhívták rá a figyelmet: az a legszerencsésebb, ha az egy háztartásban élők csak egymással alakítanak ki intim kapcsolatot. Akik pedig egyedül élnek, afertőzésesetleges átadása, illetve a megfertőződés elkerülése érdekében lehetőség szerint mellőzzék a gyakori partnercserét, és az alkalmi kapcsolatokat a korlátozások ideje alatt.

Egy brit felmérés margójára

Amikor az Egyesült Királyságban 2020 tavaszán életbe lépett az első kijárási korlátozás, a nem ugyanabban háztartásban élők közti érintkezések házon kívülre korlátozódtak. Ami azzal járt, hogy az egyedülállók számára gyakorlatilag ellehetetlenítették a nemi együttlétet - számol be róla a theconversation.com, amely saját felmérést is készített a témában.

Ebben 565, Nagy-Britanniában élő 18-32 év közötti fiatalt kérdeztek a tavaly májusi időszakról.

A minta ugyan nem reprezentatív, a felmérés nem az összlakosságra terjedt ki, és a résztvevők kiválasztása sem tudományos alapon történt, az eredmények - amelyek a Journal of Sex Research folyóiratban jelentek meg - mégis adnak némi rálátást erre a területre. A felmérés készítői elsősorban azt szerették volna megtudni, hogyan változtak a megkérdezettek szexuális szokásai a lezárás alatt. Ehhez a válaszadóknak nyilatkozniuk kellett arról, hogy folytattak-e bármilyen szexuális tevékenységet - ide tartozik a nemi érintkezés, az önkielégítés és a pornónézés - a lezárások előtt és alatt, valamint arra is megkérték őket, hogy értékeljék az erre az időszakra jellemző általános közérzetüket.

Mire jutottak?

A válaszok alapján körvonalazódott, hogy a korlátozások idején csökkent azok száma, akik korábban mindhárom, említett szexuális tevékenységet aktívan végezték. Azoktól, akik továbbra is a megszokott módon folytatták szexuális életüket, megkérdezték, hogy a felsorolt tevékenységeket gyakrabban vagy ritkábban űzték. Mindkettőre volt példa. A megkérdezettek valamivel több mint egynegyede gyakrabban végzett önkielégítést, 20 százalékuk számolt be arról, hogy gyakrabban van együtt partnerével, mint a lezárás előtt, 20 százalékuk pedig arról vallott, hogy több pornót néz egyedül. Ezzel párhuzamosan a válaszadók harmada elmesélte, hogy ebben az időszakban kevesebbet szexelt partnerével, mint korábban, 20 százalékuk ritkábban végzett önkielégítést, és ugyanennyien voltak, akik kevesebb pornót néztek. A beszámolók alapján a kapcsolatban élő, nem heteroszexuális férfiak nagyobb valószínűséggel számoltak be növekvő szexuális aktivitásról.

Mindezek mellett a felmérésben részt vevő nők összességében csökkenő nemi vágyról számoltak be, míg a férfiakra ennek pont az ellenkezője volt jellemző ebben az időszakban.

A nőknél a házimunka mennyisége és a növekvő stressz magyarázhatja a szexuális vágy csökkenését - áll a theconversation.com felmérésében. Azok a nők, akik saját bevallásuk szerint jobban élvezik az alkalmi együttléteket, mint a tartós kapcsolatot, jobban megsínylették a lezárás hatását, ami közérzetükre is rányomta bélyegét. Ezek az eredmények alátámasztják hasonló témában készült korábbi felmérések adatait, amelyekből az derül ki, hogy a korlátozások egyes csoportokat - aránytalanul - nagyobb mértékben érintettek, mint másokat.

Azt azért érdemes hozzátenni, hogy az Egyesült Királyságban ebben az időszakban a legtöbb egészségügyi szolgáltatás korlátozott mértékben volt elérhető, és sok más egyéb mellett afogamzásgátlóeszközökhöz való hozzáférés is nehézkesebbnek bizonyult. Nem véletlen, hogy becslések szerint Nagy-Britanniában az elmúlt 12 hónapban jelentősen visszaesett a születésszám.

Magyarországon ezzel szemben ellenkező tendencia érvényesült: ha nem is drasztikusan, de "beütött" a tavaly tavasszal jósolt bébibumm. A KSH adatai szerint ugyanis év végéig 3040-nel több gyerek született, mint 2019-ben.