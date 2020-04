Koronavírus: a szex így maradhat örömteli

"Most is éppúgy megvan a szexualitásunk, mint ahogy korábban volt és lesz ezután is. Szexualitásunk felfedezése pedig egy boldog, örömteli, hasznos és szorongásoldó tevékenység lehet" - fogalmazott a New York Postnak dr. Carol Queen szexológus. A lap Queen és egyéb szakértők tanácsait gyűjtötte össze szinglik, átmenetileg kényszerű távkapcsolatban élők és együtt élő párok számára ahhoz, miként őrizhetik meg mindennapjaikban az érzékiséget a társadalmi távolságtartás időszakában.

Szinglik

Mint ahogy New York város egészségügyi hivatala is megfogalmazta, a mostani helyzetben önmagunkat tekinthetjük a legbiztonságosabb szexpartnernek. Érdemes azt is hozzátenni, hogy a maszturbáció segít megismerni saját testünket és vágyainkat, ezzel együtt pedig arra is rávilágít, hogy szexuális élvezetet alapvetően nem egy másik személytől kapunk. Queen szerint a maszturbáció segít megérteni, mennyire fontosak vagyunk magunk számára. Azoknak pedig, akik máskor hajlamosak gyorsan túlesni az önkielégítésen, újszerű és meglepő élmény lehet megtanulni, hogy egy kicsit több időt hagyva mennyivel jobb, erőteljesebb orgazmust tudnak elérni.

A maszturbáció révén sok új dolgot tanulhatunk saját testünkről. Fotó: Getty Images

Előbb-utóbb a járvány is le fog csengeni, és akkor ismét lehetséges lesz személyesen randizni másokkal. "Amikor ez elérkezik, nem lenne menő azt mondani, hogy van valami olyan új a tarsolyunkban, ami korábban nem volt, és most fel tudjuk használni a párkeresésben vagy az ágyban?" - mutatott rá Queen. Ugyancsak a jövőre való felkészülést segítheti, ha szánunk egy keveset a felszabaduló szabadidőnkből arra, hogy minden eddiginél látványosabb, megkapóbb szelfiket készítsünk magunkról, hogy aztán később ezzel is javítsuk az esélyeinket a társkereső alkalmazásokban. Ha pedig több aktivitásra vágyunk, kapcsoljunk be valamilyen szexi zenét, és gyakoroljuk a táncot, hogy amikor ismét kinyitnak a klubok, készen álljunk a csábításra.

Párok egymástól távol

Bizonyos élethelyzetekben a távkapcsolat jelenti az egyetlen járható utat a párok számára, a jelenlegi járványhelyzetben pedig talán a korábbiaknál is többen kénytelenek átmenetileg nélkülözni szerelmük jelenlétét. Az érzéki dolgokról azonban ilyen esetekben sem kell lemondanunk. Bőven rejlenek kiaknázandó lehetőségek például a sextingben, tévhit ugyanis, hogy az kizárólag meztelen képek küldözgetéséről szólna. Egy kis mocskos beszéd megteremtheti az alapot egy későbbi személyes találkozás számára, amikor ugyanezeket a dús szexualitású beszélgetéseket már az ágyban folytathatjuk. Akkor sem kell kétségbe esni, ha valaki még kezdő ez ügyben. Kövessük a következő formulát: mondjuk el partnerünknek, mit akarunk csinálni vele, színleljük, hogy éppen most azt is csináljuk és közben mondjuk el neki, mennyire jó érzés. Szép fokozatosan haladjunk az édes, kedves és sugalló kifejezésektől az egyre kifejezőbb nyelvezetig.

Egymástól elszakított párok mellett szinglikre is érvényes, hogy az erotika nem kizárólag a vizualitásról szól. Adjunk lehetőséget akár az audió pornónak, vagy hallgassunk valamilyen erotikus történetet. Ez segíteni fog, hogy kicsit elszakadjunk a valóság korlátaitól, lehetőséget teremt a fantáziálásra. Maradva ezen a vonalon érdemes lehet erotikus történeket papírra vetni. Ez lehet egy kitalált történet vagy valamilyen különlegesebb élmény egyaránt. Megőrizhetjük magunknak, de még jobb, ha hangosan felolvassuk partnerünknek a telefonban.

Végezetül beszéljünk a videóhívásokról, mivel azok is igényelnek némi előkészületet, hogy igazán hatásosak lehessenek. Próbáljunk meg hangulatos környezetet teremteni, hogy egyikünk se érezze úgy, mintha éppen egy munkahelyi videókonferencia kezdődne. Gyújtsunk gyertyákat, kapcsoljunk zenét - bármit, ami segít hangulatba kerülni. Keressünk az alkalomhoz illő öltözéket, például egy szexi fehérneműt, és e téren bátran lehetünk bevállalósak. Gyakorlati oldalról a spontaneitás helyett érdemes lehet előre leegyeztetett időpontban megejteni ezeket a hívásokat, hogy biztosak lehessünk benne, semmi és senki nem fog belezavarni az intimitásba.

Párok egymással összezárva

Ahogy a távolság, úgy gyakran a túlzott közelség is gátat szabhat az érzékiségnek. Ha együtt is élünk, törekedjünk arra, hogy bizonyos időt egymástól külön töltsünk. Akár az is megteszi, ha csak néhány órát külön szobában tartózkodunk. Egymás fizikai hiánya a érzelmi hiányt is eredményez, így egyre inkább várni fogjuk, hogy újra találkozunk, illetve ezáltal akár jobban is kívánhatjuk a párunkat. Ez utóbbival kapcsolatban érdemes megemlíteni, hogy a felszaporodó közös szabadidő mellett jobban a felszínre kerülhetnek olyan problémák is, mint az egymástól eltérő libidó, valamint az abból származó kielégítetlen igények. Segíthet, ha összeállítunk egy listát azokról a dolgokról, amelyeket szeretnénk csinálni, amelyeket hajlandóak vagyunk megtenni a párunkért, továbbá amelyekre biztosan nem vagyunk kaphatóak. Ez segíthet kifejezni a párok szexuális prioritásait és határait egymás felé.

Ezen felül új színt hozhat, ha kitűzünk egy napot a héten, amikor kipróbálunk valamit olyat, amit korábban sosem. Számos ötletet, útmutatót lehet találni különböző fórumokon. A lényeg, hogy a hangsúly a játékosságon legyen: ne legyen elvárás, hogy szexinek kell lenni és mindent jól kell csinálni. Ez az idő legyen a felfedezésé és kísérletezgetésé.

