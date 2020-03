Szexelhetünk-e a koronavírus-járvány idején?

A The Guardian brit napilap három szakértőt is megkérdezett arról, hogy a jelenlegi koronavírus-járvány miatt kell-e bármiben is változtatni a szexuális szokásainkon, illetve van-e bármilyen veszélye a szexnek egy olyan időszakban, amikor rendszeresen elhangzik a tanács, hogy tartsunk távolságot a többi embertől, szükség esetén még a családtagjainktól is az otthonunkban.

Az otthoni összezártáság teret ad a szexnek. Sokaknak csak az önmegtartóztatás jut- Fotó: Getty Images

Terjed-e szex útján?

A legfontosabb kérdés, hogy a COVID-19 szexuálisan átadható-e? Jessica Justman, a New York-i Columbia Egyetem Irving Orvosi Központjának fertőző betegségekkel foglalkozó professzora leszögezte, hogy nem látnak olyan mintákat, amelyek a COVID-19 szexuális úton való terjedést jelzik. A betegség elsődlegesen a légutakból kikerülő cseppek útján terjed. Ha különböző felületek vírussal szennyeződnek, és megérintjük őket, az lehet a továbbadás másodlagos módja.

Nincs bizonyíték arra, hogy a COVID-19 átvihető vaginális vagy anális közösülés útján - szögezte le Carlos Rodríguez-Díaz, a George Washington közegészségügyi karának professzora. Felhívta azonban a figyelmet, hogy a csókolás nagyon gyakori a közösülés során, és a vírus nyállal terjedhet. Ezért egy szokásos érintkezésekkel zajló aktus alkalmas lehet afertőzésátadására. A COVID-19 orális-fekális-átvitelére is (azaz, ha széklet valahogy a szájba jut) vannak azonban bizonyítékok, ami arra utal, hogy az analingus (a végbél szájjal, nyelvvel történő ingerlése) is fertőzési kockázatot jelenthet.

Legyen szex, vagy ne legyen?

Ha a partnerek egyike megfertőződött a COVID-19-cel, akkor az a megfelelő viselkedés, ha minél távolabb tartják magukat egymástól - közölte Justman. Ha a tünetek alapján előfordulhat a fertőzés, vagy ha már meg is erősítették, akkor az érintettnek el kell szigetelnie magát, ideális esetben a lakásában, a betegség kezdetétől számítva hét napig. A zárlat akkor oldható fel, ha már (lázcsillapító szedése nélkül) 72 órán keresztül nem jelentkezett láz, anélkül, és a légzőszervi tünetek is javultak.

Julia Marcus, a Harvard Egyetem közegészségügyi karának professzora, afertőző betegségekszakértője arról beszélt, hogy az egy másik történet, ha olyan emberekről van szó, akiknek nincs tünetük, nem voltak kitéve a koronavírusnak a közelmúltban, szigorúan az otthonukban töltötték a napjaikat a járvány idején, és a partnerük ugyanabban a háztartásban él. Ha valakinek állandó szexuális partnere van, nincs semmilyen tünete vagy kicsi sincs kitéve a fertőzésnek, a szex kifejezetten hasznos ebben a stresszes időszakban, mert remek lehetőség a szórakozásra, a kapcsolat elmélyításére és a szorongás enyhítésére.

Mi történjen az új partnerekkel?

Mivel a jelenlegi ajánlás (ami lényegileg ugyanaz az Egyesült Államokban, az Egyesült Királyáságban és Magyarországon is) az, hogy amennyire csak tudunk, próbáljunk otthon maradni, és csak azokkal az emberekkel lépjünk kapcsolatba, akik valóban lényeges dolgokkal látnak el bennünket, például élelmiszerrel és gyógyszerrel. De még velük is tartsuk meg a másfél-két méteres fizikai távolságot. Ez határozottan kihívást jelent a szex szempontjából.

Rodríguez-Díaz szerint a közösülések száma csökkenhet a következő hetekben, de az erotika kifejezésének más formái, például a szexting (az erotikus üzenetek váltása), a videohívások, az erotikus tartalmak fogyasztása és a maszturbálás továbbra is nyitott lehetőségek maradnak. Habár most a SARS-CoV2 a legfenyegetőbb kórokozó, a higiénia nem csak miatta fontos. A szexjátékok tisztántartására is gondolni kell. Szerencsére elég csak szappant és vizet használni, arra viszont szükség van.

A szextől való tartózkodás segít a járvány legyűrésében?

Akinek állandó szexpartnere van, könnyebb helyzetben érezheti magát. Az összezártság (ha nem tart túl sokáig) még javíthat is a párok szexuális életén, jobban felfedezhetik egymást. Sőt, a gyermekáldásra is jótékony hatással lehet ez a helyzet, ahogy erre a nagy New Yorki-i áramszünet is példát adott. Azoknak azonban, akik nem élnek tartós kapcsolatban, vagy nincs rendszeres partnerük, a jelenlegi helyzet problémás lehet, hiszen önmegtartóztatást kell gyakorolniuk, aminek elsődleges oka ráadásul nem egy szex útján terjedő betegség.

Számukra - Rodríguez-Díaz szerint - az jelenthet vigaszt és ösztönzést, hogy a járvány gyorsabban lecsenghet, ha a közösségi elhatárolódást a lehető legszélesebb kör gyakorolja, amihez hozzátehetik a magukét. Azért ahelyett, hogy a jövőre összpontosítanának, a jelenre kell fókuszálniuk. A járvány heteit arra érdemes felhasználni, hogy az energiájukat átirányítsák másra. Például felfedezhetik magukban, hogy mit is keresnek az életben, ami mehet egyedül is. Eközben több idő marad a virtuális térben új potenciális szexuális partnerek felkutatására is, akikkel a járvány után még örvendetesebb lesz találkozni.