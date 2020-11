Kiégési hullámot is hozott a járvány

Bár a távmunka nagyobb rugalmasságot és kedvezőbb munka-magánélet egyensúlyt kínál, a koronavírus-járvánnyal járó, több mint fél éve tartó - és továbbra is fennálló - bizonytalanság és a fertőzéstől valófélelemmiatt kimerültek lehetnek a dolgozók. Az év végi fáradtság, a kikapcsolódás korlátozása és a korai sötétedés miatt pedig jelentősen csökkenthet a hatékonyságuk is.

Hogyan kerülhetjük el a kiégést?

"Ha munkatársunknál azt tapasztaljuk, hogy a korábbiakhoz képest többször hibázik, hosszabb időt vesz igénybe azoknak a feladatoknak az elvégzése, amiket korábban rutinosan, gyorsan megcsinált, vagy a munkához, esetleg a kollégákhoz negatívabb a hozzáállása, és ritkábban kapcsolódik be a közös ötletelésekbe, megbeszélésekbe, úgy könnyen lehet, hogy munkahelyi kiégésről van szó. Ebben a kritikus állapotban mielőbbi változásokra van szükség. Az otthoni nyugodt környezet kialakításán túl ugyanis a napi rutin újragondolására, rendszeres és pozitív visszajelzésekre, valamint a munkaadók részéről az elvárások konkretizálására is szükségük van a dolgozóknak ahhoz, hogy elkerülhessék a kiégését" - javasolja Végh József, a K&H HR igazgatója. A pénzügyi intézmény emellett további tanácsokat is összegyűjtött friss közleményében.

Ha időben lépünk, megelőzhetjük a kiégést. Képünk illusztráció, forrása: Getty Images

Megfutamodás helyett felismerés

A tünetek felismerése kulcsfontosságú ahhoz, hogy a kiégést kezelni, orvosolni tudjuk. Ha a megszokottnál fáradtabbnak érezzük magunkat, gyakran küzdünk fejfájással, ingerlékenyek, frusztráltak és elégedetlenek vagyunk, ráadásul többet dolgozunk, de eredménytelenül, akkor nagy az esélye annak, hogy az év végi kimerültségen túl komolyabb és akár hosszabb távon fennálló problémáról van szó. A kiégés fizikai, kognitív és érzelmi fáradtságot is takarhat, ezért ahhoz, hogy ezt kezelni tudjuk, gondoljuk át és írjuk össze, mióta és milyen tüneteket tapasztaltunk.

Túlhajszoltság helyett érzelmi újratervezés

Az új típusú koronavírus elleni küzdelem jegyében bevezetett kijárási korlátozás és a korai sötétedés felboríthatja a napi rutinunkat, a túlórák és a zsúfolt hétköznapok helyett azonban érdemes inkább újratervezni az időbeosztásunkat. Írjuk össze részletesen, miket végzünk el egy munkanapon, és rögzítsük minden tevékenységhez, hogyan érezzük magunkat közben. Így nemcsak jobban látjuk, mivel mennyi időt töltünk, hanem könnyebben átláthatjuk, hogy ezekhez a feladatokhoz milyen érzéseket párosítunk: miket végzünk el szívvel-lélekkel, és mik okoznak bennünk inkább feszültséget, szorongást.

Bizonytalanság helyett konkrétumok

Ahhoz, hogy a kiégés elkerülhető legyen, érdemes egyértelműen meghatározni a munkahelyi célokat és a munkaköri elvásárokat. Ezek ugyanis segítenek abban, hogy világossá váljon, hogyan lehetünk sikeresek, illetve magabiztosak a munkánkban. Az év végéhez közeledve a munkaadónkkal közösen gondoljuk át, hogyan és mivel lehet jobban körvonalazni ezeket az elvárásokat, hogy a következő évtől a bizonytalanságot csökkentve új lendülettel vághassunk bele a feladatokba.

Közömbösség helyett figyelmesség

Az elismerés hiánya is kiégéshez vezethet, ezért a visszajelzések minőségére és a gyakoriságára is érdemes figyelni - nemcsak a vezetőknek, a munkatársaknak is. Hiszen nemcsak a munkaadók pozitív szavai lendíthetik túl a dolgozókat egy-egy negatív hullámon, hanem a kollégák is segíthetnek egymásnak abban, hogy dicséretekkel, elismerésekkel erősítsék a csapatszellemet, a másik szakmai önbizalmát a koronavírus okozta nehéz helyzet közepette.

Monotonitás helyett spontaneitás

Könnyen kiégéshez vezethet az is, ha heteken vagy hónapokon át ugyanazokat a feladatokat kell megoldaniunk, új kihívások hiányában pedig teljesen elveszítjük a motivációnkat abban, hogy csapatban és egyénileg is jól, hatékonyan teljesítsünk. Ahogyan az első hullám során, úgy most se engedjük, hogy az otthoni munka miatt eltávolodjunk egymástól a kollégákkal. Teremtsünk minél több alkalmat, amikor a munkán túl személyes élményeket is megoszthatjuk egymással, vagy arról beszélhetünk, hogyan érezzük magunkat a megváltozott körülmények hatására.

