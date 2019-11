Városi legendák a szexről, amelyeknek van valóságalapjuk!

Orgazmust okozhat egy gyógyszer?

A gyógyszereknek sokféle mellékhatásuk lehet, meglepő módon, akár az orgazmus is közéjük tartozhat - bár ez meglehetősen ritka. A különleges mellékhatás egy antidepresszáns szedőinél jelentkezett, igaz, mindössze öt százalékuk számolt be arról, hogy a gyógyszer szedése során, ásítás közben elélveztek.A betegek reakciói nagyon különböztek: egy nő elárulta, olyan élvezetet szerzett neki a gyógyszer, hogy jóval tovább szedte, mint kellett volna, egy férfi viszont arról panaszkodott, hogy szinte folyamatosan óvszert kellett viselnie a "váratlan" orgazmusok miatt.Jó néhányan hallottuk már a figyelmeztetést: a túl sok szex, illetve a maszturbálás káros az egészségre, és rengeteg egészségügyi problémát okozhat, a szőrös tenyértől a gerincferdülésig. A vakság is a lehetséges "mellékhatások" között lehet, ám ez valóban megtörténhet - igaz, eddig egyetlen esetet írtak le.