Az önkielégítés tudománya

Az önkielégítéssel megismerhetjük és fejleszthetjük szexuális érzékeinket

Mikor hasznos? "Ne becsüld le a maszturbálást, az tulajdonképpen szex valakivel, akit igazán szeretsz!" - mondta Woody Allen egyszer, és talán volt igazsága benne, nem is kevés. Az emberek ugyanis gyakran nagyobb élvezetet éreznek önkielégítés közben, mint amikor a partnerükkel vannak együtt. Olvasson tovább!

Az önkielégítés félelmei

Saját szórakoztatáson túl

Az önkielégítés elítélése rengeteg tévhit és áltudományos magyarázat következménye. Már az ókori Kínában léteztek olyan gyógyászati könyvek, amelyek tiltották a férfiak maszturbálását. Gyakorlati oka egy anatómiai tévedés volt, mikor is azt feltételezték, hogy a férfi spermakészlete kimeríthető Egy másik tévhit az onanizálás kifejezéséhez kötődik, amit egy Becker nevű holland úrnak köszönhetünk 1720 körül. Az önkielégítés bűnösségét akarta kifejezni, arra hivatkozva, hogy a Teremtés könyvében Onan "a földre folyatta magját", és ezért Isten lesújtott rá. Azonban a bűne Isten szemében nem a maszturbálás volt, hanem az engedetlensége, amivel elutasította testvére megtermékenyítését. Clifford Bishop a Szex, szerelem, szentség című könyvébenemlíti az esetet.A késői zsidó iratokban is elítélik az önkielégítést, némely egyházi tekintély egyenesen főben járó bűnnek tekinti. A katolikusok is súlyos bűnnek tartották, és szerintük, aki gyakorolja, távol tartja magát a mennyektől. Aquinói Szent Tamás a Spirituális gyakorlatok című írásában még atekintette.A XIX. században - ami sokkal nagyobb hatással van a mi életünkre - számos szakkönyvet írtak az önkielégítés ártalmairól. Ezen elképzelések terméke, hogy a maszturbáció hátgerincsorvadást okoz, tönkreteszi a szervezetet, elmebetegségeket vezettek rá vissza, a romlás gyökerét és a züllés kezdetét látták benne. Ezeknek a nagyon régi, mélyen megrögzött tévhiteknek köszönhetően manapság is léteznek olyan hiedelmek, amelyek hatásaiban felülmúlják az elavultságukat.Viselkedési kultúránkban nincs is igazi útmutató a testiség elfogadására, általában zavarban vagyunk, ha a vágy felülkerekedik, arról nem is beszélve, hogy az önkielégítésről csak nagyon bizalmas közegben lehet beszélgetni.A mai napig nagyon elevenen él sok emberben a félelem, hogy testi, esetleg szellemi ártalmára lesz az önkielégítés. Szexológusok és pszichológusok szerint e. Abban némi nézeteltérés van a szexológusok között, hogy milyen az önkielégítés megfelelő gyakorisága, mert egyes állítások a páros kapcsolat rovására írják a gyakori önkielégítést, ezzel ellentétben azonban vannak, akik szerint ez nem számít. Sokan annak ellenére, hogy tudják, mennyire ártalmatlan, mégis bűntudatot éreznek. Ez gyakran gyerekkorból visszamaradt érzés, de megnyugtató lehet talán, ha tudjuk, hogyAz is aggodalmat szokott szülni, ha önkielégít valaki, de azt hiszi, hogy emiatt a közösülés során nem fog orgazmust elérni . Ennek pont az ellenkezője igaz, és akinek magában sikerül elérnie az orgazmust, párban is könnyebben rátalál. Előfordul, hogy valaki önkielégítéssel mindig eljut az orgazmusig, de ez a közösüléskor már nem mindig sikerül. Ilyen esetekben előfordulhat, hogy az önkielégítést valaki csak egyféleképpen gyakorolta, és a közös örömök során is ezekhez a pozíciókhoz ragaszkodik.Előfordulhat, hogy ha változtat maszturbációs szokásain, más pózban, többféleképpen megtanulja magát ingerelni, akkor elmúlnak ezek a problémák. Sokan úgy gondolkodnak, hogy az önkielégítés csak akkor megengedhető, ha nincs alkalmuk mással nemi életet élni. Azonban előfordulhat, hogy párjának nincs kedve szeretkezni, vagy elutazott, esetleg épp csak ehhez lenne kedve. Az önkielégítés ezekben az esetekben is természetes.Az önkényeztetésen túl ahogy a nemi érzékenységet ezen az úton lehet a legbiztosabban felfedezni. Folyamatos nemi élet híján előfordulhat, hogy valakinek csökken a nemi kedve, azonban önkielégítéssel ébren tarthatja szexuális vágyát.A jó szex a spontaneitáson túl általában gyakorlást és némi előkészületet igényel. Mindez saját testünk megismerését, a bizsergések, érzékenységek felfedezését, esetleg meglepő képességek ésműködtetését is jelenti.Testi kondíciónk javítását bármikor el lehet kezdeni. Ennek ellenére soha ne felejtsük el, hogy a nagyszerű szexuális élmény nem egy tökéletes test függvénye. Ami ennél sokkal fontosabb, hogy ismerjük a vágyunk intenzitását, hogy mi elégít ki, és hol vannak a határok az élvezetben. A bőr felületén található idegvégződések, amelyekből a nemi szerveknél sokkal több van, mint a test más részein, tapintással, a simogatás különböző változataival stimulálhatók a kellemestől a gyönyörig, vagy ellenkezőleg a kellemetlentől a fájdalomig.