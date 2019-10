A legjobb módszerek a stressz leküzdésére

Az ember társas lény, evolúciós szemszögből nézve pedig túlélésünk azon is múlik, hogy mennyire vagyunk képesek környezetünket megfigyelni, alkalmazkodni hozzá, illetve reagálni a változásaira. Ezért is van, hogy a környezetünkben élők érzelmi állapota, tehát szorongásuk, félelmük, depressziójuk is átragadhat ránk, ha nem teszünk tudatosan azért, hogy ne így történjen.

Zárjuk ki a negatív hatásokat!

Agyunkban olyan tükörneuronok találhatóak, amelyek lemásolják a környezetünkben lévők érzelmeit. Éppen ezért ha tudjuk, hogy stresszes szituációval vagy környezettel kell szembenéznünk, gondoljunk valami olyasmire, amit szeretünk vagy ami megnevetett. Az is segít, ha valami kedveset mondunk vagy csinálunk, például megdicsérjük valakinek a megjelenését. Egy ilyen apróság pozitív reakciót, érzéseket vált ki a másikból, ezért mi is ezeket fogjuk visszatükrözni.

Próbáljuk elkerülni, hogy a környezetünkben lévők feszültsége átragadjon ránk

Menjünk ki a szabadba!

Legjobb, ha fizikailag is megpróbálunk távol kerülni a negatív hatásoktól - minél messzebb vagyunk, annál kevésbé tudnak befolyásolni minket. Ilyenkor legjobb kimenni a természetbe, vagy legalább olyan képeket, videókat nézni, amelyekben természeti képekben gyönyörködhetünk, mert ez kutatások szerint lassítja a szívverést, csökkenti a vérnyomást és az izomfeszültséget.

Tartsunk távolságot!

Ha tehetjük, kerüljük a stresszes, feszült embereket - legalábbis addig, amíg helyre nem billen az egyensúlyuk és kicsit meg nem nyugszanak. Ez persze nem azt jelenti, hogy ne próbáljunk meg segítséget nyújtani azoknak, akiknek szükségük van rá: az együttérzés, a kedvesség, a tisztelet és a segítőkészség gyakorlása ránk is pozitív hatással lesz. De fontos, hogy mások lelki egyensúlyát ne helyezzük a magunké elé, és ha valakiről kifejezetten érezzük, hogy rossz hatással van a pszichénkre, akkor találkozzunk vele ritkábban, és kommunikálni is inkább levélben és telefonon próbáljunk vele, ne pedig személyesen.

Forrás: healthline.com