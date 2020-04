Libidócsökkenés? Ez lehet az oka!

Dr. Bérczy Judit, a Budai Endokrinközpont endokrinológus főorvosa elárulja, milyen hormonális problémák okozhatják az összebújások hanyagolását: a kevesebb intim perc lehet pajzsmirigyproblémák, prolaktinszint-emelkedés vagy tesztoszteronszint-csökkenés következménye.

Pajzsmirigy-alulműködés

Prolaktin túltermelődés

Alacsony tesztoszteron- és ösztrogénszint

A pajzsmirigy-alulműködés szinte. Tünetei közt leggyakrabban a túlsúly, a székrekedés és a krónikus fáradság szerepel, azonban többen számolnak be libidócsökkenésről , valamint hüvelyszárazságról is. Nem ritka azt sem, hogy a menstruációban zavar áll be. Bár a szexuális étvágy csökkenése esetén sokszor nem gondolnak pajzsmirigy problémára, így általában más panaszok hívják fel rá a figyelmet, viszont jó hír, hogy gyógyszeres kezeléssel a libidó újra helyreáll."A magas prolaktinszint mind a nők, mind a férfiak esetben a szexuális vágy hiányát okozza. A hormon eredetileg a terhesség a szoptatás ideje alatt fontos, mivel serkenti a tejelválasztást, így ekkor érthető mód megnő a mennyisége. Azonban. Gyakori tünete a magas prolaktin szintnek a tejcsorgás, valamint menstruációs zavarok" - mondja Dr. Bérczy Judit, a Budai Endokrinközpont endokrinológus főorvosa.Bár a tesztoszteront férfi hormonként emlegetik, ennek ellenére a nőknél is termelődik.Továbbá - akárcsak a tesztoszteron -, az ösztrogén szintje is befolyásolja a nemi vágyat (ezért mérséklődik ez sokaknál a menopauza után). Így ha csökken a libidója, érdemes lehet az okait a nemi hormonoknál keresni!