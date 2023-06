A szexológus szerint ez a jó szex titka

„A szex tudománya egy széles kutatási terület, amely az emberi szexualitás számos aspektusára kiterjed, kezdve az élettani alapoktól a szexuális viselkedésünket befolyásoló pszichológiai és társadalmi tényezőkig. Az évek során a kutatók képesek voltak több módszerre is fényt deríteni, amelyekkel javíthatjuk szexuális élményeinket a hálószobában (és azon kívül)” – írja a The Conversation oldalán megjelent cikkében Chantal Gautier szexuálterapeuta, a Wesminsteri Egyetem pszichológusa. A meglévő eredmények alapján öt pontban foglalta össze, milyen trükköket érdemes ellesni a tudományos felfedezésekből, ha úgy érezzük, szeretnénk feldobni valamivel szexuális életünket párkapcsolatunkban.

Ezért fontos a vágy és az izgalom

Két egyszerű, de annál lényegesebb fogalomról van szó. Az izgalom elengedhetetlen a szexhez, és számos tényező beindíthatja, beleértve érintéseket, vizuális ingereket, akár pszichológiai tényezőket. Ami pedig a vágyat, avagy libidót illeti, az alatt a szexuális aktushoz fűződő motivációt értjük. Mind az izgalom, mind a vágy összetett jelenség, és mindkettőt számos tényező befolyásolhatja, beleértve biológiai, pszichológiai és környezeti tényezőket egyaránt.

Az 1960-as években két amerikai szexológus, William Masters és Virginia Johnson széles körű vizsgálatokat folytatott az emberi szexualitás élettanának feltárása céljából. Kutatási eredményeiket azóta számos vita övezi, de az általuk megalkotott modell mégis egyfajta alapnak tekinthető. Masters és Johnson négy különböző, egymást követő szakaszra osztotta azokat az érzelmi és fizikai változásokat, amelyeket egy ember megél szex közben. A folyamat a szex iránti vággyal kezdődik, amelyet az izgalom követ, majd az orgazmus, végül a megnyugvási szakasz, amikor a szervezet visszatér normál működéséhez.

Újabb kutatásokból ismert, hogy azért ez nem mindig zajlik éppen így, illetve a férfiak és nők különbözőképpen élhetik meg a felsorolt szakaszokat. A nők például jellemzően sokkal összetettebb módon reagálnak a szexuális ingerekre, és erőteljesebben befolyásolják őket olyan pszichológiai és érzelmi tényezők, mint akár a kommunikáció vagy a párkapcsolati dinamika. Ezenkívül, bár az izgalom és a vágy szorosan összefonódik, mégis különbözőképpen működnek. Elképzelhető például, hogy egy férfi felizgul, de nem feltétlenül vágyik a szexre – gondoljunk csak a reggeli erekcióra. Hasonlóképpen egy nő sem biztos, hogy vágyik a szexre, de ahogy elkezd összegabalyodni a partnerével, a vágy is felszínre bukkanhat, akár az izgalom előtt, akár utána.

Nyílt és őszinte kommunikáció

Ha a szex felturbózásáról van szó, nem szabad alábecsülni a kommunikáció hatalmát. Kutatások igazolják, hogy azok a párok, akik képesek nyitottan és rendszeresen megbeszélni, mire vágynak az ágyban, jellemzően sokkal kielégítőbbnek is találják a szexet egymással. Természetesen a legfontosabb, hogy mindig legyünk őszinték partnerünkkel, és ne féljünk elmondani neki, mit szeretnénk. A szex minden embernek mást és mást jelenthet, ennél fogva ne szégyelld kifejezni, hogy mi indít be, esetleg mi nem jön be az ágyban.

A változatosság gyönyörködtet

Gautier szerint rengeteg lehetőség felmerülhet, ha szeretnénk élvezetesebbé tenni nemi életünket. Próbálj ki bátran újabb és újabb technikákat, pozíciókat, kézi és orális kényeztetést, akár maszturbációs praktikákat. Ezenkívül – a teljesség igénye nélkül – az alábbiakat is érdemes lehet megfontolni partnereddel:

szerepjátékkikötözés és BDSM

szexjátékok

érzéki masszázs

síkosítóhasználat

tantrikus szex

közös maszturbálás

etikuspornó-nézés

swingerezés

A szakember hangsúlyozza azonban, hogy a felsoroltak bármelyikét is próbálnád ki, fontos, hogy közös elhatározáson alapuljon partnereddel, és mindig tiszteljétek egymás határait.

Légy jelen

A mindfulness, avagy a tudatos jelenlét egy olyan gyakorlat, amely a jelenre összpontosít. Egyéb előnyei mellett ismert, hogy a szexuális élményekre is pozitív befolyással lehet. Többféle módon beemelhetjük az együttlétekbe. Az egyik megközelítés, hogy fókuszálj az adott pillanatra, fordíts figyelmet minden egyes ingerre, amely szex közben a testedet éri. Ez segíthet fokozni mind a szexuális izgalmat, mind az átélt gyönyört. Hasznos lehet az is, ha lassú, mély lélegzeteket veszel aktus közben, illetve oda is figyelsz a lélegzésedre. Ezáltal az elméd lenyugszik, lehetőséget adva a vágy felerősödésére. Mindehhez pedig teremtsünk nyugodt környezetet is, ami segít megalapozni a bizalmat és a kötődést a partnerhez.

Ne ess az elvárások csapdájába

„Tévhit, hogy a szex mindig előre megjósolható, egyenes és tökéletes. A szex valójában összetett és sokrétű” – hívja fel a figyelmet Gautier. Persze a fejünkben kialakult forgatókönyv mást sugallhat. Érdemes azonban ezt úgy felfogni, mint azon üzenetek összességét, amelyeket a szexről tanultunk, miközben felnőttünk. A többi között kulturális normák és hitbéli világnézetünk is befolyásolhatja a szexuális viselkedés és gyönyörök iránti attitűdünket. Vannak például olyan kultúrák és vallások, ahol a szexre kizárólag az utódnemzés eszközeként tekintenek, vagy a szexualitás kifejezését a heteroszexuális kapcsolatokra korlátozzák.

Ilyen módon tehát ez az egyéni forgatókönyv bekorlátozhat, meghatározva, hogy mi számít normálisnak, elfogadhatónak a hálószobában. De ugyanígy lehet bátorító és szexpozitív szemléletű is, keretet adva a szexualitásod felfedezéséhez és kifejezéséhez. Függetlenül azonban a szex körüli elképzelésekről, az is fontos, hogy komfortosan érezd magad a saját testedben. Ha el tudod fogadni és szeretni tudod a tested olyannak, amilyen, az a hasznodra válik majd a szex során is. Próbáld meg nem túlgondolni a dolgokat ilyenkor, engedd inkább, hogy a tested azt tegye, amit természetesnek érzel.

