10 dolog, amit egy nő szex előtt csinál

A valóságban nem mindig adatik meg, hogy spontán szexcsata alakuljon ki a párok között. Ki az, aki nem érez egy kis stresszt, ha le kell vetkőznie? A legtöbb nő ezért szeret nem csak ráhangolódni, de rá is készülni a szexre. A womenshealthmag.com összegyűjtötte azokat a praktikákat, amiket egy nő elvégez a fürdőszobában, ha azt mondja "felfrissíti magát". Ha nincs otthon a macska, cincognak az egerek - tartja a mondás. Ugyan nem pontosan az eredeti értelmében, de ez valamennyire igaz a férfiakra is. Ahogy egy nő kilép az ajtón, a férfiak egyből elfelejtik, hogy egyébként nem egyedül élnek abban a lakásban, és be kellene tartani pár szabályt. Kattintson a folytatásért! Fehérnemű, ami máskor nem kerül elő. Egy szexi fehérnemű minden együttlétet feldobhat, de ezek a darabok kevésbé praktikusak, kényelmesek. Ezért a nappali kényelmes fehérneműt a szex előtt gyorsan le lehet cserélni a fürdőszobában egy szexibbre.

Szőrtelenítés. Egy komplett, kényelmes szőrtelenítés időigényes. Ezért sok nő a gyors megoldáshoz folyamodik, némi vízzel gyorsan le lehet borotválni a kritikus pontokat.

Rend a lelke mindennek. Senkinek nem az jut eszébe a szexről, hogy ki kell takarítani hozzá az egész lakást, de némi rend azért nem árt, ha "vendéget" fogad. Elég a látható berendezési tárgyakat megszabadítani a szétdobált ruháktól, egyebektől.

A valóságban nem mindig adatik meg, hogy spontán szexcsata alakuljon ki a párok között. Fotó: Getty Images

Lejátszási lista, de okosan. A szexhez szólhat valamilyen háttérzene, de nem mindegy, hogy milyen. Nem érdemes aktuális slágereket, zajos zenéket választani, mert lelohasztják a hangulatot. Tomboljon a kedvenc énekese zenéjére egyedül.

Figyeljen arra, mit eszik a nap folyamán. Nem érdemes nehéz, nagyon fűszeres, puffasztó ételeket enni, mert nem lesz meg a komfortérzet. Egyen könnyebb ételeket.

Vegyen szagmintát. Ajánlott megszagolni magát, elsősorban a hónalját. Ha szükséges el lehet végezni egy gyors törölközést vagy felfrissítheti magát dezodorral. Még valami: ha más testrészét nem is, de a nemi szervét minden esetben mossa meg, frissítse fel. Esetleg használjon nedves törlőkendőt.

Figyeljen a fogamzásgátlásra. Erre fontos figyelni, ha nem szeretne teherbe esni. Gondoljon vissza arra, hogy bevette-e a fogamzásgátló tablettát, hol tart az ovulációs ciklusában, van-e kéznél óvszer.

Utolsó pillantás a tükörben. Egy gyors fogmosás sem árt, de jó ötlet belenézni a tükörbe és ellenőrizni, hogyan néz ki. Esetleg mélyen a saját szemébe nézve elmondhat néhány pozitív mondatot magáról, hogy az önbizalma a helyén legyen.