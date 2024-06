Így csökkentették harmadára az abortuszok számát Finnországban

Az elmúlt évszázad utolsó évtizedében jelentősen megemelkedett a tinédzserkori abortuszok száma az észak-európai országban. Ennek hatására vezette be első lépésként az akkori finn kormányzat a 2000-es évek kezdetén, hogy a 15 év felettiek vény nélkül is vásárolhatnak esemény utáni tablettát a nemkívánatos terhességek megelőzése érdekében. Egyszersmind kötelező szexuális felvilágosító program is indult az iskolákba – írja a Reuters hírügynökség. A 2010-es évek második felétől aztán több régióban is ingyenessé tették a fogamzásgátlást a fiatalok számára, ami szintén hozzájárulhatott az abortuszok száma csökkenéséhez.

A finn közegészségügyi hivatal (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, THL) hétfői közlése szerint 2000 és 2023 között 66 százalékkal csökkent a 20 éven aluli fiatalok körében végzett terhességmegszakítások száma. Mi több, kizárólag a 18 éven aluliakat számításba véve még jelentősebb, 78 százalékos visszaesésről számolt be a THL. Ugyanakkor a teljes női népességen belül ennél valamelyest csekélyebb csökkenés látható az elmúlt több mint két évtizedben, sőt, 2022-ről 2023-ra 2,9 százalékos növekedés következett be.

Magyarországon hosszadalmas eljárás után és kizárólag műtéti úton végeznek művi terhességmegszakítást. Mutatjuk, mit kell tudni az abortusz hazai helyzetéről.

Érdemes azonban megemlíteni, hogy Finnországban egy 2022-ben elfogadott törvénymódosítás nagyban javította az abortuszhoz való hozzáférhetőséget. A módosítás nyomán 2023 szeptembere óta a finn nők nem kötelesek megindokolni, miért kérik terhességük megszakítását, amelyre annak első 12 hetéig bármikor lehetőségük van. Ezzel együtt a THL szerint korai lenne még megítélni, hogy a jogszabályi környezet változása milyen hatással lesz az abortuszok számának alakulására hosszabb távon.

Borítókép: Getty Images