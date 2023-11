Ez a legfontosabb, mielőtt bevásárolni indulsz

Észak felől tovább csökken a felhőzet, illetve a pára és a köd is fokozatosan mindenütt feloszlik, így a legtöbb helyen kiderül az ég. A Dunántúl keleti felén valamint a Duna vonalában egy összeáramlási zóna mentén azonban erősen felhős körzetek is maradhatnak. Érdemi csapadék nem valószínű, legfeljebb délen fordulhat elő jelentéktelen eső. Az északias szelet a Nyugat-Dunántúlon és az északkeleti országrészben erős, időnként akár viharos lökések is kísérhetik, viszont a középső tájakon gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 5 és 10 fok között alakul, de az északkeleti határ mentén ennél több fokkal hidegebb maradhat az idő. Késő estére -5 és +3 fok közé hűl le a levegő. A Kárpát-medence időjárását egy mediterrán ciklon határozza meg, ami miatt kettős fronthatás lesz domináns napközben.