A kórokozók ott vannak a tojáson, a salátán, a hűtőben, a konyhaasztalon, a főzőpulton, nem beszélve a mosogatórongyról. A német Stiftung Warentest független fogyasztóvédelmi szervezet és a Focus Online felsorolja a tíz leggyakoribb mikroszkopikus ellenséget a konyhában.

"Az én konyhám tiszta" - hány háziasszony szájából hallottuk már ezt! Egy felmérés szerint minden második ember van meggyőződve arról, hogy nála ugyan nincsenek baktériumok. Az ő tűzhelye makulátlan, a hűtője pedig steril. Ugyanebből a felmérésből derül ki az is, hogy inkább a kórházakat és az orvosi rendelőket tekintik veszélyesebb helyeknek. De tévednek! Nincsenek tisztában azzal, hogy átlagos, konyhában használatos tárgyak, mondjuk egy mosogatószivacs vagy egy vágódeszka segítségével, a szájon keresztül mennyi láthatatlan kórokozó jut be a szervezetbe. Ezek különösen veszélyesek a kisgyermekekre, a terhes nőkre, a betegekre és az idősekre, de még az egészséges embert is ledönthetik pár napra a lábáról. Összeszedtük, mire figyeljünk!

Szalmonella a tojáshéjon

A szalmonella az egyik leggyakoribb és legveszélyesebb baktérium. A leggyakrabban tojáshéjon fordul elő, de hűtetlenül álló tojáson elérheti a sárgáját is. Ez igaz a házilag készített majonézre is. Úgy segíthet, ha a nyers tojással vagy majonézzel kapcsolatba kerülő konyhai eszközöket azonnal meleg vízzel és mosogatószerrel átdörzsöli, majd kezet most.

Baktériumok a vágódeszkán

Gyakori kérdés: vajon mi a jobb, tisztább, a fa vagy a műanyag? A gond azonban ugyanaz, ha például ugyanazon a felületen dolgozunk fel különböző élelmiszereket. Ha egy vágódeszkán előbb húst klopfolunk, majd salátát vágunk, akkor a baktériumok akaratlanul is átkerülnek, és a nyers salátán keresztül a szervezetbe juthatnak. A megoldás egyszerű: ha tudja, használjon külön deszkát a húsoknak, és előtte öblítse át meleg vízzel. A barázdákban ugyanis előszeretettel megbújnak a baktériumok.

70 fok, a gyilkos hőmérséklet a baktériumok számára

A tatárbifsztek, a darált sertéshús vagy a félig megsült hamburgerhús bélrendszeri fertőzést okozhat, mert a baktériumok gyorsan szaporodnak a nyers húson, vagy akár egyes mélyhűtött zöldségeken is. Ezért érdemes fogyasztás előtt hetven fokra felmelegíteni az élelmiszereket, és két percig ezen a hőmérsékleten tartani.

Szobahőmérsékleten a hús megromlik

A legtöbb baktérium ideális hőmérsékleten szaporodik, a hideg lassan megöli őket. Ezért a hús tízszer gyorsabban romlik meg húsz fokon, mint fagyponton. Előzzük meg a bajt azzal, hogy a romlandó ételt a hűtőben tároljuk, meleg nyári napokon pedig bevásárlás után szintén azonnal a hűtőbe pakolunk.

Néhány baktérium jól bírja a hideget

A lisztéria-baktérium (Listeria monocytogenes) még nulla fokon is képes szaporodni, négy fok felett meg kifejezetten jól. A hűtőben ezért - más mikroorganizmusokkal együtt - jól érzi magát, a gyümölcsrekeszekben remek búvóhelyet talál magának. Ezért csomagolja be a friss élelmiszereket, a romlottakat azonnal dobja ki, és a hűtőt évente többször is mossa ki ecetes vízzel.

A mosogatószivacs is ideális táptalaj a baktériumoknak

Laboratóriumi tesztek kimutatták, hogy több millió (!) baktérium él rajta, mint hal a vízben. Ez nem hangzik valami jól, annyit azért tehetünk, hogy minden használat után öblítsük át a szivacsot minél többször, gyakran cseréljük, és ha lehetséges, pár naponta mossuk ki a mosógéppel hatvan fokon.

A kézmosás megszabadít a kórokozóktól

Legalábbis csökkenti a számukat, ezért alaposan végezzük el, különösen akkor, ha a konyhában hússal dolgozunk. Természetesen előtte, alatta és utána is, szappannal, és legalább húsz másodpercig.

A klasszikus vinaigrette-mártásnak fertőtlenítő hatása van

A zöldségeken is gyümölcsökön is olyan baktériumok tucatjai élnek, amelyek az embereknek komoly betegséget okozhatnak. Tanulmányok szerint azonban a vízzel, majd egy ecetes mártással történő átmosás a baktériumok 99 százalékát eltávolítja. Sokszor a sima víz is elég, de mosás után töröljük meg.

A fagyasztott baromfi veszélyei

Olvasztáskor figyeljünk a fagyasztott baromfira a szalmonella-fertőzés miatt. A megoldás, hogy külön tálba olvasszuk fel, majd öntsük ki, a felolvadt baromfit és a tálat is öblítsük le forró vízzel.

A kártevők szeretik a száraz ételeket

Ha konyhai kórokozókról beszélünk, mindenképpen meg kell említeni azokat a bogarakat, lepkéket, amelyek belemásznak például a lisztbe, búzadarába, mazsolába vagy dióba. Ezek az állatok nem veszélyesek, legfeljebb kiütéseket vagy bélpanaszokat okozhatnak, de gusztustalan a megjelenésük a konyhában. Jól zárjuk be a tároló dobozokat, a fertőzötteket pedig dobjuk ki.

Forrás: focus.de