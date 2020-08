Kártevő nélküli kert A kiskertek legnagyobb ellenségei a kártevők, rovarok, gyakran a csigák. Ha nem figyelünk oda, semmilyen növény nem marad életben. Megakadályozhatjuk, hogy a csigák lelegeljék minden zöldség- vagy fűszernövényünket, ha az összetört tojáshéjat szétszórjuk a növények alatt a földön. Az éles tojásszéleken a csigák nem tudnak anélkül közlekedni, hogy ne tegyen bennük kárt.

Megnyugtatja a sajgó ízületeket

Helyrehozza a száraz körömágyat

Pakolás az arcbőrnek

Takarítószernek is jó

Főzzünk jobb kávét!

Mi mindenre jó a tojáshéj?

Madáretetőbe is tehető

Nehezen hozzáférhető helyek

Az ízületi fájdalmak gyakran megkeserítik mindennapjainkat, néha még azt is megakadályozzák, hogy sétát tegyünk a tavaszi napsütésben. De erre is megoldás a tojáshéj. Zúzzuk össze, tegyük egy befőttes üvegbe és öntsünk rá almaecetet . Nagyjából két napig hagyjuk állni a keveréket, ameddig a tojáshéj fel nem oldódik. Az így készített oldatot dörzsöljük a fájó pontokba. Jótékony hatása annak köszönhető, hogy. A keverék hónapokig tárolható.A körömágynál lévő bőrréteg elég vékony, sérülékeny és sokszor bizony kiszárad. Erre is megoldás lehet a tojáshéj. Törjünk le néhány darabot a tojáshéjból és belső felével lefele tegyük a problémás területre., így a körömágy bőre újra puha és egészséges lesz.Arcbőrünket fel tudjuk frissíteni egy tojásfehérjéből és tojáshéjból álló keverékkel. Habverővel verjünk föl egy tojásfehérjét és törjük hozzá a tojás héját is. A keveréket tegyük az arcra, hagyjuk megszáradni, majd langyos vízzel mossuk le. A tojáshéj finom csiszolóként hat bőrünkre és eltávolítja az elhalt hámsejteket.A tojáshéjat háztartási tisztítószerként is használhatjuk, persze csak óvatosan, mert az apró héjak nagyon tudnak karcolni. Ha a boltokban kapható súrolószerek irritálják bőrünket, szemünket, nyálkahártyánkat, akkor. Őröljünk teljesen porrá minél több tojáshéjat, amit lezárt üvegben táruljunk. Ha szükségünk van súrolószerre vegyük elő és szappanos szivaccsal tisztítsuk meg a felületeket. Az apró tojáshéj szemcsék súrolóként hatnak, de nem irritálják a bőrt.Erre is megoldás lehet a tojáshéj. Adjunk a kávéhoz egy teáskanál zúzott tojáshéjat, mielőtt lefőzzük. A tojáshéj lúgos, kalciumos, ezért semlegesíti a kávé savtartalmát, így egy könnyebb, selymesebb ízű italt kapunk, ami a gyomrunkat is kíméli.Öt tojás héját törjük össze, majd, amíg teljesen ki nem szárad, vagy meg nem barnul - ez nagyjából 20 percig tart. Ezt követően teljesen zúzzuk össze a darabkákat és tegyük a madáreleség közé. A kalciumban gazdag tojáshéj segít a nőstény madaraknak abban, hogy saját tojásaik és csontozatuk is erős legyen.A tojáshéj tisztítószerként való alkalmazása még tovább fokozható. Az szabálytalan alakúvagy egyéb olyan tárgyak, amiken szűk, nehezen hozzáférhető helyek vannak, tisztíthatjuk tojáshéjas mosogatószeres vízzel. Áztassuk be a tárgyakat a vizes-szappanos-tojáshéjas keverékbe.