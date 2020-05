Mielőtt belevágunk a takarításba, érdemes néhány alapanyagot beszerezni - igaz, ezek nagy része a legtöbb háztartásban megtalálható.

Egyszerű, de hatékony tisztítószerek

Vegyszerek nélkül is lehet takarítani

és erőteljes súrolószer; a bórax fertőtlenít, szagtalanít és tisztít; az ecet eltávolítja a zsíros szennyeződéseket, a szappanmaradványokat, a vízkövet, megelőzi a penészedést, erőteljes baktériumölő és frissítő hatása is van. Az illóolajokat pedig illatosításra is használhatjuk, de kihasználhatjuk mikrobaölő hatásaikat is.Egy rész bórax, egy rész szódabikarbóna és egy rész só összekeverésével nagyszerű súrolóport kapunk. Szórjuk a megtisztítani kívánt felületre, dörzsöljük át nedves szivaccsal és alaposan öblítsük le.öntsünk fél csésze szódabikarbónát a lefolyóba vagy a vécébe, majd öntsünk utána egy csésze ecetet. Hagyjuk pezsegni legalább negyed órát, majd alaposan öblítsük át forró vízzel. Igény szerint megismételhetjük a műveletet.negyed csésze ecetet négy csésze langyos vízzel egy spricnis edényben. Szórjuk a megtisztítani kívánt felületre és dörzsöljük át száraz ronggyal vagy egy összegyűrt újságpapírral.. Ha a csaptelepekről szeretnénk leszedni, egy régi törlőrongyot áztassunk be ecetbe, tekerjük az érintett felületre, és hagyjuk állni néhány órán vagy akár egy éjszakán keresztül.azonos arányú keverékét. A pasztát kenjük az érintett felületre, alaposan súroljuk át, majd öblítsük le meleg vízzel.