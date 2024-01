Az új év sokakat motivál arra, hogy változtasson korábbi szokásain, hogy jobb emberré váljon. Jó célkitűzés lehet például élelmiszer-pazarlás csökkentése is. A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) élelmiszer-pazarlás ellen küzdő, Maradék nélkül elnevezésű programjának szakértői egyik Facebook-posztjukban rámutattak: vannak olyan, egyszerű szokások, amelyek segítségével komolyabb erőfeszítések nélkül is csökkentheted a kidobott étel mennyiségét. Mutatjuk 5 tanácsukat.

Komolyabb erőfeszítések nélkül is csökkentheted a kidobott étel mennyiségét. Fotó: Getty Images

Mielőtt vásárolni mész, fotózd le a hűtőd tartalmát!

Ha a boltba indulás előtt lefényképezed, mi minden van a hűtődben, akkor vásárlás közben is könnyen ellenőrizni tudod az otthoni készletet, és ez alapján alakíthatod kosarad további tartalmát.

Legyen heti 2 perced a hűtőd átnézésére!

Nem könnyű észben tartani, hogy pontosan miből mennyi van a hűtőben. Éppen ezért javasolt hetente 2 percet rászánni, hogy átnézd a tartalmát!

Ügyelj a hűtőszekrény megfelelő hőmérsékletére!

A helyes tárolási hőmérséklet 0 és 5 Celsius-fok közötti. Az ennél magasabb hőmérsékleten már akár napokkal hamarabb is megromolhatnak a termékek. Jó ötlet lehet betenni hűtőbe egy hideget jól viselő hőmérőt, ha a készülék nem jelzi ki pontosan a hőmérsékletet.

Nem jó, ha túlságosan tele van a hűtő

A hűtő belső hőmérsékletét több tényező is befolyásolhatja. Az egyik legfontosabb azonban az, hogy milyen és mennyi élelmiszert tárolunk a készülékben.

Legyenek jól látható helyen a hamarosan lejáró termékek!

A kidobott élelmiszer mennyiségének csökkentéséhez az egyik legfontosabb szabály, hogy mindig azt próbáld meg először felhasználni, ami hamarabb lejár. Ezt nem is olyan nehéz betartani, ha a hűtőbe és a kamrába is úgy pakolsz, hogy a közelebbi lejáratú termékeket teszed előrébb.

A maradékot azonnal tedd a fagyasztóba!

A fagyasztás egy kiváló megoldás a pazarlás megelőzésére, amikor a kelleténél több ételt készítesz. Ha már látod, hogy nem fog elfogyni az adott mennyiség, rakd is be az aktuálisan felesleges adagot a fagyasztóba. De ne felejtsd el felcímkézni a dobozt: írd rá a tárolóra, hogy mi van benne, és mikor fagyasztottad le.