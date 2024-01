Így fagyaszd le a sajtot és a nyers tojást

A hőmérséklet lecsökkenésének köszönhetően a mikroorganizmusok szaporodása előbb lelassul, majd megáll. Ez a fagyasztás tartósító hatásának titka – olvasható a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) élelmiszerpazarlás ellen küzdő, Maradék nélkül elnevezésű programjának Facebook-posztjában. A bejegyzésben azt is összefoglalták, milyen élelmiszert hogyan szabad a mélyhűtőbe tenni. Mutatjuk a legfontosabb tudnivalókat.

Fontos szabályok fagyasztáshoz

Az egyik aranyszabály, hogy sose tegyél forró ételt a fagyasztóba, csak szobahőmérsékletűre hűtöttet. Célszerű adagonként lefagyasztani a fogásokat, hogy mindig csak a szükséges mennyiséget kelljen kiolvasztanod. A dobozokat nem érdemes teljesen tele tölteni, a fagyasztás során ugyanis megnő a magas víztartalmú élelmiszerek térfogata, és széttörhet a teletöltött tároló.

Jó tudni, hogy az élelmiszereket nemcsak a vásárlás napján, hanem egészen a fogyaszthatósági idő végéig is lefagyaszthatod. A mélyhűtőbe tett ételeket ajánlott felcímkézni: írd rá, hogy mit tartalmaz az adott csomag, és mikor került a fagyasztóba.

Tippek tojás és tejtermék fagyasztásához

A főtt tojást megpucolva, de a nyers tojást is feltörve fagyaszd. A nyers tojás sárgáját és fehérjét együtt, felverve, vagy akár különválasztva is elteheted – ha jégkockatartóba töltöd a folyadékot, akkor később kis adagonként használhatod fel. Egy csipet só vagy cukrot hozzáadásával ráadásul a fagyasztás okozta minőségromlást is mérsékelheted.

A tejtermékek lefagyasztásával nem lesz könnyű dolgod. A sajtokat elteheted a mélyhűtőbe, azonban alaposan be kell csomagolnod őket ahhoz, hogy megelőzd a fagyasztás okozta károsodást. A tejből és a tejszínből a fagyasztás hatására kiválik a tejzsír, ez pedig szemcsés állományt eredményez a felolvasztást követően. Egy alapos összerázás javíthat ezen, de alapvetően nem szokták ajánlani ezen élelmiszerek fagyasztását, ahogyan a túróét sem.

A majonéz és a salátaöntetek fagyasztásánál szintén szétválhatnak a vizes és az olajos összetevők, ez pedig az állomány és az íz megváltozását eredményezheti. Ez azonban megszüntethető egy erőteljes összerázással vagy újrakeveréssel – mutattak rá a szakértők.

Tészták és zöldségek a mélyhűtőben?

A főtt tészta állagát is jelentősen megváltoztatja a fagyasztás, így felengedés után már nem annyira élvezetes az étel elfogyasztása. Jó tudni azonban, hogy a nagyobb fehérje- és zsírtartalmú élelmiszereknél kisebb az esélye az állomány-, íz- és színváltozásnak. Ez tehát azt jelenti, hogy a tojásos tészták minőségét kevésbé befolyásolja a fagyasztás, mint a tojás nélküliekét. A nyers, élesztős tésztákat pedig lehetőleg még a kelesztés előtt fagyaszd le.

A magas nedvességtartalmú zöldségek és gyümölcsök (például a görögdinnye, uborka, citrusfélék, salátafélék) szerkezete roncsolódik a fagyasztás során. Felengedést követően nem nyerjük már vissza az eredeti állapotot, ezért ezeket általában nem javasolják fagyasztásra” – írta a Nébih.

Ám ha egyébként a szemetesbe kerülnének ezek az élelmiszerek, akkor még mindig jobb, ha lefagyasztod őket. Ezeket az alapanyagokat később felhasználhatod turmixok, levesek, pürék vagy sütemények készítéséhez.