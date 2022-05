Bár a csomagoláson lenne rá hely, mindössze a gyártók 3-5 százaléka tünteti fel, hogy a csomagolóanyagokat milyen módon lehet újrahasznosítani, gyűjthetők-e szelektíven, és ha igen, akkor melyik kukába kellene dobni őket. Ezért a legtöbb csomagolóanyag a kommunális hulladékok között végzi, annak ellenére, hogy értékes másodlagos alapanyaggá válhatna a megfelelő újrahasznosítási láncban – derült ki egy hazai kutatásból.

„A fogyasztók számára a szelektív gyűjtést és az újrahasznosítást elsősorban az információhiány és az infrastruktúra átláthatatlansága nehezíti meg. Például, ha elmegyünk a fővárosból vidékre, szembesülünk azzal, hogy más színűek a szelektív kukák. Szinte újra kell tanulni az egészet”



– mondta a Qubitnak Dörnyei Krisztina Rita kutatásvezető, aki fogyasztóként maga is gyakran szembesül a kérdéssel, hogy a kezében tartott termék csomagolása újrahasznosítható-e egyáltalán, vagy a kommunális hulladéktárolóban van a helye. Szerinte a termékekre rá kellene írni, hogy a papírcímkéket távolítsák el, a palackot mossák ki vagy a csomagolás rétegeit válasszák szét, mielőtt a szelektív kukába dobják a csomagolást.

Az újrahasznosítás módját is rá kellene írni a termékcsomagolásra. Fotó: Getty IMages

Jobb hely lenne a világ

A sok műanyag csomagolásról egyébként nem feltétlenül a gyártók tehetnek. Szigorú törvények írják elő, hogy az élelmiszerek milyen anyagokkal érintkezhetnek. Például az újrahasznosított műanyagokat nem mindig lehet felhasználni ezen a területen. Illetve a tartósítás miatt sok élelmiszert csomagolnak műanyagba, hogy biztonságosan szállíthatók legyenek, például a kígyóuborkákat.

A kutató kiemelte, hogy egy modern csomagolásnak környezeti, védelmi, logisztikai, szállítási, termelési, illetve stratégiai, működési és marketingszempontoknak is meg kell felelnie. És ezek egyikének sem mond ellent, ha a hulladék kezelésére vonatkozó információk is felkerülnek a termékre. Épp ellenkezőleg: nagyban megkönnyítik a fogyasztók dolgát, és költséges beruházás nélkül is környezettudatosabbá teszik a csomagolást.



Dörnyei szerint a valódi megoldást a zártláncú újrahasznosítás jelentheti, akár termék- vagy betétdíjas rendszerben, esetleg standardizált csomagolóanyagokkal, joghurtos poharakkal, dobozokkal.