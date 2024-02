Kitilthatják az osztálytermekből a mobilokat

„Tervezi-e a kormányzat kitiltani a diákok mobiltelefonjait a tantermekből?” – kérdezte Mellár Tamás országgyűlési képviselő Csák János kulturális minisztertől és Pintér Sándor belügyminisztertől – tudta meg az RTL.

Az iskolák hozhatják meg a döntést

A felvetés nem először kerül elő: a miniszter korábban azt mondta, a TikTok betiltására nem lát lehetőséget, de most dolgoznak azon, hogy az osztálytermekbe beengedjék-e a telefonokat. Mellár Tamás írásbeli kérdésére Rétvári Bence államtitkár válaszolt Pintér Sándor nevében. Mint írta, az ügyben az iskolák saját hatáskörükben dönthetnek. „A minisztérium erre vonatkozó, kötelező jellegű központi utasítást nem adott” – írta az államtitkár. A portál tudomása szerint külföldön már van olyan iskola, ahová nem vihetik be telefonjukat a gyerekek. Bár az osztályzatok egyelőre nem lettek jobbak, a tanárok és a szülők is pozitív változásról számoltak be.