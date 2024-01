Kiestek a bérnővérek a kórházi ellátásból

Ahogy azt mi is megírtuk, 2024. január elsejétől megszüntették a bérnővérek alkalmazását a kórházak többségében. Most már csak külön engedéllyel lehet foglalkoztatni őket, akkor is csak maximum heti 12 órában.

Ahogy a Telex írja, a bérnővérek közvetítő cégeken keresztül dolgoztak a kórházakban. Előnye a kötetlenség és a jobb órabér volt, de cserébe azoknak, akiknek mellette nem volt főállásuk, nem járt fizetett szabadság és betegállomány sem.

Soós Adrianna, a Független Egészségügyi Szakszervezet vezetője korábban azt mondta, hogy az egészségügyben a nővérek 10-15 százaléka bérnővérként dolgozik, ezért nehéz lesz pótolni a hiányukat, főleg a fővárosban.

Meglátszik a bérnővérek hiánya a kórházi ellátásokban. Fotó: Getty Images

A portál szerint több ok miatt sem volt fenntartható a rendszer. Többek között bérfeszültséget okozott, mivel jelentősen nagyobb órabérük volt a kórházban teljes állásban dolgozó alkalmazottakkal szemben. Balogh Zoltán, a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara elnöke szerint viszont akkora az emberhiány az egészségügyben, hogy bérnővérek nélkül nem tudták megszervezni az ellátást.

A rendszer megváltoztatásának már látszanak a következményei. Mi is megírtuk, hogy a fővárosi Szent János kórház és vidéki kórházak egyes osztályain részben vagy teljesen leállt egy időre a betegellátás. Az intézmény a Telexnek ezzel kapcsolatban a bérnővéri rendszer átszervezésére hivatkozott.

Takács Péter egészségügyi államtitkár a Népszavának azt mondta, hogy az év végi, év eleji szabadságolások miatt van most egyes kórházi osztályokon kapacitáscsökkenés.