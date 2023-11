Januárra elfogyhat a magyar krumpli

Jövő év elejére elfogyhat a hazai termesztésű krumpli, az import burgonyát pedig drágábban vásárolhatjuk meg - írja a sonline.hu. "Az idei évben a sok belvíz elvitte a termés 30 százalékát, és nagyon topon kellett lenni a növényvédelemben, hogy meg tudjuk védeni a burgonyatermést" - mondta Varga György, a berzencei Solanum Kft. ügyvezetője a lapnak. Szerinte sokan gondolkoznak azon, hogy abbahagyják a termelést.

Több tényező is negatív hatással van a burgonya termelésére. Fotó: Ilo/Pixabay

Kulich Éva, az Országos Burgonya Szövetség és Terméktanács sajtóreferense azt írta a sonline.hu megkeresésére, hogy "a burgonya termőterülete tovább csökkent, a kereskedelmének pedig nem tesz jót a jelenleg érvényben lévő árszabályozás". Ezen kívül az időjárás, a drága növényvédő szerek, a vetőgumók, az energiaárak és az egyre szigorodó elvárások is kihívást jelentenek a termelőknek. "Amikor az import francia vagy német burgonya felváltja a hazait a boltok polcain, mindig drágul is, az áremelkedést az euróárfolyam és a szállítási költségek is befolyásolják" - tette hozzá.