Itt vannak az országos kompetenciamérés eredményei

Az elmúlt években az országos kompetenciamérésekben átállás történt, amelynek eredményeképp a 2021-2022-es tanévben már teljesen digitálisan, a Tehetségkapu online felületén zajlottak a mérések. Az átállásra azért volt szükség, mert az eredetileg 1999-ben bevezetett papíralapú mérés lebonyolítása, majd az eredmények kiértékelése hatalmas munkát jelentett, emellett a gyerekek érdeklődése, módszerei is változtak, az új generációtól a papíralapú mérés meglehetősen távoli. Ezért döntöttek úgy 2015-ben, hogy elindítják az átállási folyamatot – magyarázta Brassói Sándor, az Oktatási Hivatal (OH) elnöke az Inforádió műsorában.

Velkey Kristóf Gábor, az OH köznevelési elemzési főosztályának vezetője a tavalyi kompetenciamérés eredményeit ismertetve a műsorban elmondta: matematikából a 8. és 10 évfolyamon az előző évekhez hasonló eredményt értek el a diákok, 6. évfolyamon az átlageredmény jelentősen javult, szövegértésből viszont a 8. és 10. évfolyamon romlás figyelhető meg, 6. évfolyamon pedig hasonló szinten vannak az eredmények, mint egy évvel korábban. Egyúttal azt is közölte, hogy sikeresen lezajlottak az idei mérések is, és a digitális átállásnak köszönhetően ettől az évtől előzetes eredményeket is tudnak majd adni a mérés lezárulta után egy-két héttel a tanulók és az intézmények számára.

A legfrissebb tartalmainkért kövess minket a Google Hírekben, Facebookon, Instagramon, Viberen vagy YouTube-on!