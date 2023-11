Hogyan készüljünk fel a gyermekvállalásra?

Megszületik a baba, és teljesen megváltozik az életünk – aligha van olyan pár, akikben ne merülne fel ez a félelem a babavárás amúgy még felhőtlen időszaka alatt. A félelem pedig jogos, hiszen valóban meg fog változni az életünk, sőt átmenetileg még annál is nehezebb lehet, mint amire egyáltalán megpróbáltunk felkészülni. Amikor arról beszélünk, hogy érdemes tudatosan hangolódni a szülővé válásra, akkor valójában arról van szó, hogy a kiszámíthatatlanságra kell felkészülnünk. Nem tudjuk, mi vár ránk, így nem is lehet mindenre felkészülni. És ez így van jól. Sokan úgy tartják – akik már benne vannak a sűrűjében, és nevelnek két-három gyereket – nem biztos, hogy belevágnánk, ha tudnánk, valójában mennyire nehéz lesz lelkileg és fizikailag is. Természetesen az anyagi része sem feltétlenül egyszerű, de erre legalább ténylegesen fel lehet készülni, adott esetben pénzügyi segítséget – gondoljunk csak a népszerű babaváró hitelre – is igénybe véve.

A BABAVÁRÁS FELHŐTLEN IDŐSZAKÁBAN IS FELMERÜLHETNEK FÉLELMEK A SZÜLŐVÉ VÁLÁSTÓL. FOTÓ: GETTY IMAGES

Felkészülés testileg és lelkileg. Bírni fogjuk?

Segítheti a felkészülést, ha beszélgetünk arról mi vár ránk, meghallgatjuk mások tapasztalatait. De jó ha tudjuk, hogy mindenki másként reagál helyzetekre, így nem biztos, hogy nekünk is az fog nehézséget okozni, ami például a legjobb barátunknak/barátnőnknek. Nem baj, ha vannak elképzeléseink arról, milyen szülők akarunk lenni, de kezeljük ezeket rugalmasan. Akkor tapasztaljuk meg milyen is valójában szülőnek lenni, amikor már benne vagyunk. Az új élethelyzetbe is bele kell tanulnunk. Segíthet, ha nem támasztunk irreális elvárásokat magunkkal szemben. Tudatosítsuk magunkban, hogy egy pár hetes vagy hónapos baba mellett nem kell megváltanunk a világot. Elsősorban az a feladatunk, hogy a babáról gondoskodjunk, az ő igényeit elégítsük ki, miközben figyelünk arra, hogy mi is tudjunk pihenni, aludni. Minden másban – például takarítás, mosás, főzés – kérhetünk segítséget. Ha tehetjük, amúgy is hasznos, ha előre megszervezzük magunknak a segítséget, legalább az első három hónapra. De ha bírjuk szusszal, a terhesség vége felé elkezdhetünk például előre főzni, és telepakolni vele a fagyasztót, mert higgyük el, a baba mellett nem mindig lesz időnk ebédkészítésre.

Tudatosan készülhetünk arra is, hogy fizikailag is bírjuk majd az igénybevételt. Táplálkozzunk kiegyensúlyozottan, egészségesen, mozogjunk, szedjünk vitaminokat. Most még elképzelni sem tudjuk, hogy lesznek időszakok, amikor a nap fénypontját az jelenti majd, hogy elmehetünk zuhanyozni, vagy leülhetünk 15 percre egy bögre kávéval, netán kapunk egy órányi kimenőt, amikor egyedül lehetünk. Pedig jó eséllyel lesznek majd ilyen időszakok is – fontos, hogy bírjuk fizikailag is. Jó, ha a szülés előtt már semmi dolgunk nincs, elintéztünk mindent – a babaszoba készen várja az új jövevényt, a kórházi csomag bepakolva – pihenünk, relaxálunk. Nem biztos, hogy minden kapcsolatot próbára tesz egy baba érkezése, de jobb erre is felkészülni. Beszéljünk nyíltan arról, hogy most egy nehezebb időszak jön. Egyezzünk meg abban, akkor is merünk majd őszintén beszélni az érzéseinkről, nehézségekről, amikor úgy érezzük, összecsapnak felettünk a hullámok. Beszéljünk a szülés utáni depresszióról is, hiszen gyakoribb, mint gondolnánk. Ha majd lesznek olyan napok, amikor minden különösebb ok nélkül potyognak a könnyeink, akkor a párunk, a körülöttünk lévő családtagok is tudni fogják, miről is van szó – és így gyorsabban érkezhet a segítség is. Szintén megszívlelendő tanács, hogy ne zárkózzunk be a baba érkezése után sem. Eljárhatunk például baba-mama tornára, vagy rendszeresen sétáljunk el a legközelebbi játszótérre, hogy hozzánk hasonló anyukákkal találkozhassunk.

Felkészülés anyagilag. Meddig nyújtózkodjunk?

Az, hogy mennyibe kerül a babavárás, csak rajtunk, és az anyagi lehetőségeinken múlik, hiszen néhány százezret, de akár milliókat is elkölthetünk. Bárhogy is döntsünk, tervezzük meg előre a lehetőségeinket, anyagi keretünket. Vegyünk meg, illetve készítsünk elő mindent – például babaruhákat, babaápolási termékeket, szoptatáshoz, tápláláshoz szükséges kellékeket –, amire a szülés, a kórházi tartózkodás után szükségünk lesz otthon. Igazán élvezetes és kreatív munka lehet a babaszoba megtervezése, kialakítása. Ezt érdemes elkezdeni minél korábban, hogy a ránk váró munkákkal – legyen szó akár felújításról, korszerűsítésről, festésről, bútorvásárlásról – még a baba várható érkezése előtti hetekben végezzünk. Korábbi cikkünkben (link!) részletesen írtunk arról, mire lesz leginkább szükségünk, mik azok, amik könnyebbé tehetik a baba érkezése utáni mindennapokat. Érdemes időben összekészíteni a babakelengyét is, ehhez már számos hasznos listát találunk a neten. Tájékozódjunk arról is, mit érdemes bekészíteni a kórházi csomagba – ez is legyen készenlétben, ha esetleg a tervezettnél korábban lenne rá szükségünk.