Még kevesebb pár vehet fel babaváró hitelt

Elérhetetlen lett a babaváró hitel a párok egy részének az új feltételekkel - írja a 24.hu. A lap szerint míg korábban a feleségnél 40 év volt a felső korhatár, most a nő igényléskor már nem töltheti be a 30. életévét.

A párok csaknem 60 százaléka nem kaphatna

A Bankmonitor babaváró kalkulátora alapján ez jelentősen, mintegy 10 százalékkal szűkíti azok körét, akik megfelelhetnek az elvárásoknak. Eszerint a párok 58,3 százaléka nem teljesíti valamelyik feltételt, így nem jogosult a támogatásokra.

Az életkoron kívül a megfelelő tb-jogviszony igazolása jelent még komoly kihívást, a kalkulálók 28,1 százaléka ezt a feltételt a lekérdezés időpontjában nem teljesítette. A tb-jogviszonynál egyébként két elvárásnak is meg kell felelni: egyrészt a pár egyik tagjának legalább 3 év folyamatos tb-jogviszonyt kell tudnia igazolni, másrészt az utolsó 180 napnak magyar keresőtevékenységből kell származnia.

A babaváró hitel jogosultsági feltételeinek szigorítása a családok lakáshitelhez jutását is megnehezítheti, ugyanis hiába szabad felhasználású, a többség mégis lakáscélra, akár egy vele együtt igényelt lakáshitelhez önerőként használja fel. Erre utal szerintük az is, hogy a babaváró kalkulátort használók mintegy 21,7 százaléka jelezte, hogy lakáshitelt is venne fel mellé.