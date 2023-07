Pénzért adták a hamis védettségi igazolásokat

Négy és fél évre is börtönbe kerülhet két egészségügyi dolgozó, akik a vádirat szerint hamis védettségi igazolásokat állítottak ki hónapokon keresztül 2021-ben Gyöngyösön - számolt be róla az RTL Híradó.

Egy háziorvosi rendelőben dolgoztak, egyikük ápolónőként, másikuk önkéntes segítőként, és a vádirat szerint összesen 69 hamis igazolást adtak el, darabját több tízezer forintért. Erről azonban a háziorvos semmit sem tudott, csak véletlenül derült ki a csalás, mikor neki köszönte meg egy férfi az 50 ezer forintért kiállított hamis védettségi igazolást.

A háziorvos ezek után feljelentést tett, a két barátnő ellen most emeltek vádat. A megrendelőket egy gyöngyöstarjáni férfi közvetítette, ellene is most vádat emelt az ügyészség, ahogy az 54 ember ellen is, akik visszaélhettek a védettségi igazolásaikkal. Utóbbiak, amennyiben az előkészítő ülésen beismerik a tettüket, felfüggesztett és pénzbüntetést kaphatnak. A közvetítő két év börtönt is kaphat.