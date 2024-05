Gördeszkával döntött világrekordot ez a macska

Az egyéves és nyolc hónapos Pao Ci egy amerikai rövidszőrű macska. Egyben igazi szupersztár, amióta Guinness-rekordot állított fel azzal, hogy alig 12,85 másodperc alatt képes volt megtenni a sztenderd 10 méteres távot gördeszkával – olvasható a Guinness Világrekordok pénteki közleményében. Gazdája, Li Csiangtao tapasztalt kisállatoktató, aki kezdetben kutyatréningekre specializálódott. Így jött a gördeszkázás ötlete is: saját kutyáját igyekezett megtanítani a különleges mozgásforma alapjaira. Menet közben azonban az eredetileg a ház körüli rágcsálóproblémák miatt befogadott Pao Ciről is kiderült, hogy nagyon érdekli őt a lábbal hajtott közlekedési eszköz.

Gazdája elmondása szerint a macska rendkívül kíváncsi természetű. Már hat hónaposan elkezdett kiszökni otthonról, hogy felfedezze a környéket, és azóta is nagyon élvezi, ha Livel bárhova kimozdulnak. „Otthon csak egy kis lusta szőrcsomó, a gördeszkaparkban viszont egészen más macskává változik: magabiztos és merész, könnyedén szlalomozik át a tömeg között” – mondta el a gazdi. Pao Ci hatására a férfi azóta macskatréningekkel is foglalkozik, és immár 13 macskát tanított meg például vécéhasználatra – beleértve azt is, hogy húzzák le maguk után a végterméket. Pao Ci pedig a gördeszkázás mellett számos más trükköt ismer: parancsra leül, pacsit ad, halottnak tetteti magát, bukfencezik, ugrik és mászik, de még kosárlabdával is tud cselezni.

Li elárulta, egy teljes évig tartott, mire kedvence a gördeszkázás mesterévé vált. A rengeteg befektetett munka gyümölcse pedig most a világrekorderi cím elhódítása. „Mindennap kapunk szeretetteljes és jókívánságokkal teli leveleket a rajongoktól szerte a világból. Szeretnék köszönetet mondani mindenkinek, aki támogatja és szereti Pao Cit. Valódi jelentőséggel ruházza fel a kalandunkat, hogy ilyen sok ember számára örömet okozhattunk általa” – fogalmazott Li Csiangtao.

Borítókép: Guinness World Records