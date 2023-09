Elég lenne háromhavonta mosni a törölközőt?

Meglepő eredményekkel zárult egy brit fürdőszoba-szaküzlet által készített felmérés. A 2200 felnőtt válaszadó 44 százaléka vallotta be, hogy három hónapig, vagy akár még ennél is hosszabb ideig használ egy törölközőt, mielőtt kimossa azt. Majdnem minden ötödik megkérdezett felelte azt, hogy havonta egyszer, míg a közvélemény-kutatásban részt vevők negyede hetente cseréli és mossa a törölközőit. Mindezek mellett mindössze 20-ból egy személy dönt úgy, fürdés vagy zuhanyozás új törölközőt akaszt ki a használt darabok helyett.

Fontos, hogy rendszeresen kimossuk törölközőinket, lehetőleg magas hőfokon. Fotó: Getty Images

„Tisztának tűnnek, de komoly kockázatot jelentenek”

Bár a ruhák esetében a legtöbb ember számára magától értetődő, hogy ki kell mosni azokat, amelyek bekoszolódnak vagy amibe beleizzadunk, a törölközőket illetően egyesek már jóval megengedőbbek, ahogy az adatok is mutatják. Ennek oka valószínűleg az, hogy az emberek azt gondolják, a törölközők sokáig tisztának számítanak, hiszen a már megmosott testünket töröljük meg velük. Csakhogy az általuk feszívott víz miatt kitűnő környezetet jelentenek a kórokozók szaporodásához.

„Bár a törölközőink tisztának tűnnek, idővel baktériumok millióit szedik össze, így súlyos egészségi kockázatot jelenthetnek a használóik számára. Ha tehát nem mossuk ki rendszeresen a törölközőt, elszaporodnak rajta a mikroorganizmusok, amelyek később komoly bőrfertőzéseket, egyebek mellett lábgombásodást is okozhatnak – mondta a BBC-nek dr. Sally Bloomfield, a fertőző betegségek megelőzésére specializálódott higiéniai szakértő, akit egyébként igencsak megdöbbentettek az említett felmérés eredményei.

Ezekre kell odafigyelni

A szakértő szerint a törölközőket legalább heti egyszer cserélni kell, és mindegyiket magas hőfokon kell kimosni. Ha pedig valami miatt mégis elfelejtjük a cserét – vagy például nem tudjuk tisztára cserélni az éppen használt darabot, mert elhanyagoltuk a korábbiak kimosását –, akkor is maximum két hétig szabad használni egy törölközőt Bloomfield szerint. Dr. Cristina Psomadakis bőrgyógyász szerint erre a pattanásos bőrrel és szőrtüszőgyulladással küzdőknek fokozottan oda kell figyelniük, ugyanis a túl régóta használt törölközőkkel csak tovább rontanak bőrük állapotán.

Fontos továbbá, hogy az edzéseknél, az izzadság letörléséhez használt törölközőket minden használat után ajánlott lecserélni. De legalább ilyen lényeges az is, hogy legyen egy külön törölközőnk az arctisztítás utáni megtörölközéshez, illetve egy olyan is, amelybe kizárólag a kezünket töröljük kézmosás után. Természetesen ezeket is minimum hetente cserélni kell.