Nem foghatunk mindent a génekre

A tüdőrák hátterében az esetek 90 százalékában a dohányzás áll , a leszokás pedig még 50 éves korban is jelentősen csökkenti a rizikót.

, a leszokás pedig még 50 éves korban is jelentősen csökkenti a rizikót. Heti 10 kilométernyi kerékpározás 40 százalékkal veti vissza a szív- és érrendszeri betegségek rizikóját, aki pedig nem autóval, hanem gyalog jár bevásárolni, annál 27 százalékkal kisebb a kardiovaszkuláris betegségek kockázata.

40 százalékkal veti vissza a szív- és érrendszeri betegségek rizikóját, aki pedig nem autóval, hanem gyalog jár bevásárolni, annál 27 százalékkal kisebb a kardiovaszkuláris betegségek kockázata. Azoknál, akik 30 alatt tartják a testtömegindexüket , 50 százalékkal kisebb eséllyel alakulnak ki krónikus betegségek; a legjelentősebb arányban a cukorbetegség kockázata csökken.

, 50 százalékkal kisebb eséllyel alakulnak ki krónikus betegségek; a legjelentősebb arányban a cukorbetegség kockázata csökken. Nőknél már a 13 kilogrammos túlsúly is 60 százalékkal növeli a méhtestrák és az epehólyagrák rizikóját, 34 százalékkal pedig a veserák kockázatát.

Férfiaknál már a 15 kilogrammos súlyfelesleg is több mint 50 százalékkal emeli a nyelőcsőrák rizikóját, míg 24 százalékkal a vastagbélrák kockázatát.

A dohányzás a rosszindulatú daganatok egyharmadánál - egyebek mellett a szájüregi rákoknál, a gégedaganatoknál, a hasnyálmirigy- és hólyagrákoknál, sőt a vese-, a méhnyak- és a gyomorrákoknál is - emeli a rizikót. A kockázatok mértékét jól mutatja, hogy a dohányzó férfiak a nemdohányzóknál 20-szor nagyobb eséllyel kapnak tüdőrákot, míg a dohányzó nőknél 12-szer nagyobb a rizikó.

Minél tovább cigizik, annál nagyobb a rizikó

A daganatok mellett a cigarettázás növeli az egyéb tüdőbetegségek, a szívbetegségek, az agyi érbetegségek kockázatát is - bár ennek mértékére már sok egyéb tényező is hatással van. Azt is fontos tudni, hogy a dohányzással kapcsolatos daganatos és nem daganatos megbetegedések kockázata a teljes élettartam alatt elszenvedett dohányfüst-terheléssel párhuzamosan nő, azaz minél hosszabb ideig és minél többet dohányzik valaki, annál nagyobb a rizikó.

A kockázat a káros szenvedély föladásával egyértelműen csökkenthető: kutatások szerint, akik 35 éves koruk előtt abbahagyják a cigarettázást, 90 százalékos eséllyel visszavethetik a miatta kialakuló betegségek rizikóját. A kockázat még akkor is jelentősen csökkenthető - és később sem elhanyagolható -, ha valaki 50 éves kora előtt hagy fel a dohányzással.

Járjunk kerékpárral munkába!

A mozgásszegény életmód és vele összefüggésben azelhízásugyancsak rizikótényező: ezt sem lehet eleget hangsúlyozni. Ebből adódóan az egészségért azzal is lehet tenni, ha valaki rendszeresen sportol. Már az olyan apróságok is számítanak, hogy valaki kerékpárral jár-e munkába, illetve gyalog megy-e el bevásárolni. A Glasgow-i Egyetem kutató ezt is megvizsgálták, öt évig készülő tanulmányukat pedig nemrég publikáltak a British Medical Journalban. Kiderült belőle, hogy mindazoknál csökkent a szív- és érrendszeri betegségek kockázata, akik 10 kilométeres távot tekertek le hetente.