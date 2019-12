"Két videó között szoktam műteni"

Két díjat is bezsebelhetett a Nekem Szól! Egészségértés pályázaton Dr. Simanovszky Zoltán, a Zállatorvos című YouTube-csatorna tulajdonosa. Az ismeretterjesztő videós tartalmakat készítő állatorvos a Média kategória fődíját és a Közönségdíjat nyerte el - erről, illetve a youtuberek mindennapjairól is beszélgettünk vele.

HáziPatika.com: Mi motivál egy állatorvost arra, hogy YouTube-csatornát indítson?

Dr. Simanovszky Zoltán: Hat évvel ezelőtt szerettem volna az itthon akkor még újdonságnak számító szívférgességről valamilyen vicces, könnyen befogadható információs anyagot feltenni az internetre, laikusok számára. Némi fejtörés után a YouTube tűnt a legkézenfekvőbb platformnak erre a célra. Persze a megvalósuláshoz az is kellett, hogy 2014-ben állás nélkül találjam magam és oltárira ráérjek. Ez az időszak hullámvölgy volt az életemben - azt is mondhatnánk, életközépi válság -, nem voltam benne biztos, hogy a továbbiakban praktizáló állatorvos szeretnék maradni, így álláskeresés helyett összeütöttem az első videómat. Produktívabb időtöltésnek tűnt a nyűglődésnél és az önsajnálatnál. Nem gondoltam akkor, hogy ez az alapvetően "döntéshalogató" lépés fogja majd kijelölni a követendő utamat, de cseppet sem bánom, hogy így alakult. Az első videó sikere után nem maradt bennem kétség, hogy a Zállatorvossal kell a továbbiakban foglalkoznom.

HáziPatika.com: A magyar csatornák között egyedülálló, hogy egy ilyen "kevésbé felkapott" témában, mint az egészségügy, átlagban 150-200 ezres nézettségű videók születnek. A könnyed, humoros hangnemnek köszönhető, hogy az ön legnépszerűbb videója (vírusok vs. baktériumok) már az egymillió megtekintést közelíti?

S.Z.: Minden bizonnyal. A visszajelzésekből legalábbis ezt a következtetést vonom le.

HáziPatika.com: Merített ihletet más hazai, esetleg külföldi (például az IflScience) ismeretterjesztő oldalból?

S.Z.: Az attól függ, milyen tágan értelmezzük az "ihletet". Nyilván, ha nem látok példát ismeretterjesztő YouTube-csatorna létezésére, akkor a Zállatorvos elindítása sem jutott volna eszembe, de a videók felépítésében, stílusában, tartalmában a saját ötleteimre támaszkodom. Természetesen a technológiai megvalósítás csínját-bínját - értsd: animáció, videószerkesztés - nekem is tanulnom kellett, és még most is folyamatosan tanulom. Van, hogy más youtubertől lesek el trükköket, de ezt nem nevezném "ismeretterjesztés-specifikus" ihletnek.

HáziPatika.com: Egy 2017-es kérdezz-felelek videóban is elmesélte, hogy a Zállatorvos csatorna már a hivatalos első számú munkahelyévé vált, orvosként tehát már egyáltalán nem dolgozik?

S.Z.: Rendelni nem rendelek, de két videó között időnként műtök: meghívott sebészként szoktam operálni egy ismerős állatorvosi rendelőben, ahol a doktorok elsősorban belgyógyász vénájúak, és a bonyolultabb műtéteknek nem szívesen állnak neki maguk.

Az állatorvosi rendelőből a YouTube csatornáján kötött ki a Zállatorvos. Fotó: Dr. Simanovszky Zoltán

HáziPatika.com: Milyen az élet youtuberként?

S.Z.: Vannak előnyei és hátrányai egyaránt. Akkor kelek-fekszem, amikor akarok, úgy osztom be az időmet, ahogy jólesik, és akkor veszek ki szabadságot, amikor a kedvem tartja. Ja, és a reggeli csúcsforgalom viszonylag kevéssé érinti a hálószoba és a nappali közti útvonalat, amikor munkába megyek. Szóval nem jellemző, hogy a mellékvesém kétkilósra dagadna az állandó stressztől. Persze a nagy szabadság nem mindig előnyös, ha az embernek van a vérében némi figyelemhiányos hiperaktivitás-zavar, viszont nincsen egyértelműen lefektetett munkarendje. Előfordul, hogy elpocsékolok napokat.

Introvertált alak lévén, nagyon szeretek otthon egyedül dolgozni, de az tény, hogy így kevesebb külső stimulus ér: kevesebb az érdekes, személyes élmény és jóval kevesebb a szociális interakció. Utóbbi miatt mintha a beszédkészségem is romlott volna kicsit.

Mindenesetre összességében remekül érzem magam youtuberként! Nem mellékesen a nézők és követők pozitív visszajelzése - időnként rajongása - is jótékonyan hat az önértékelésemre. Azért azt hozzáteszem, hogy nincsen egységes "youtuber életforma": erősen függ attól, hogy ki, milyen tartalmat gyárt és milyen rendszerességgel.

HáziPatika.com: Mennyit dolgozik egy-egy videóval?

S.Z.: Változó. Általában 1-3 hónapot hossztól és összetettségtől függően.

HáziPatika.com: Mely témák a legnépszerűbbek?

S.Z.: Alighanem azok, amelyek nem kizárólag állatorvosi témájúak, hanem átfedésben vannak a közegészségüggyel. A humán érintettség vonzóbbá teszi a videókat a nem állattartók számára is. Mintha a horror is népszerűségi faktor volna: a durvább vagy rettegettebb betegségekről szóló kisfilmek jobban teljesítenek.

HáziPatika.com: Angol nyelven is indított egy csatornát, ahol már egy jóval nagyobb "piacon", iszonyú sok tartalomgyártó között kell fennmaradnia. Mennyire váltotta ez be a hozzá fűzött reményeket?

S.Z.: A Zállatorvos hazai sikere után azt gondoltam, hogy az angol nyelvű csatorna - Else-Vetnek hívják - valószínűleg majd arányos (értsd: abszolút értékben jóval nagyobb) népszerűségnek fog örvendeni világviszonylatban, de ez az elképzelés nagyon nem jött be. Nem tudom pontosan, mi lehet az oka - talán riasztó a magyar akcentusom, vagy csak túl erős a konkurencia -, de néhány videó kivételével elég gyengécske nézettségi adatokat produkál a csatorna. Az sem segít valószínűleg, hogy az utóbbi időben lelohadt a lelkesedésem, ami az angol nyelvű filmek gyártását illeti - az élőszereplős videók angol változatát nem is szoktam elkészíteni -, így ritkábban érkezik új tartalom az Else-Vetre.

HáziPatika.com: A Nekem Szól! díjátadóján rögtön két elismerést - a Média kategória fődíját és a Közönségdíjat - is bezsebelhetett. Hogy fogadta az elismeréseket?

S.Z.: Természetesen mindkettőnek módfelett örültem! Azt sejtettem, hogy a közönségdíjat én fogom nyerni, ugyanis a jelöltek közül nekem volt a legnagyobb, szavazásra bírható, közönségbázisom. A kategórián belüli helyezés már más tészta - ott nem a követők száma volt a meghatározó, így nem tudhattam, hogyan fogok megmérettetni a többiekkel szemben. Erős optimizmusra adott okot, hogy tavalyelőtt második lettem, de a sorból kissé kilógó profilom miatt (értsd: nem elsősorban közegészségügyi) egyáltalán nem éreztem magam biztos befutónak. Az, hogy végül megkaptam ezt az előkelő díjat ettől az előkelő, szakmai szervezettől, azt üzeni nekem, hogy a tevékenységemet a tágabb értelemben vett szakmám is értékesnek tartja, ami igazán szívmelengető érzés.

HáziPatika.com: Mik a további tervei a csatornával?

S.Z.: Nos, a hosszú távú tervezés nem az erős oldalam. Feldolgozható téma van bőséggel, így annyit mondhatok, hogy amíg a lelkesedésem töretlen, és a csatorna üzemeltetésének feltételei biztosíthatók, addig nem áll szándékomban abbahagyni a videók gyártását. Már csak azért sem, mert rendkívül élvezem!