„Vér,vér és vér mindenhol” – idézi a Yahoo News a 34 éves Kathy Maout, aki arról mesélt, milyen kellemetlenségekkel jár számára az, hogy a sors extrém erős menstruációval áldotta meg. A fiatal amerikai nő a lapnak elmondta, hogy miután megjön a menstruációja, három-négy napig legszívesebben el se hagyná az otthonát.

„Ilyenkor rengeteg vér távozik a testemből. A legnagyobb nedvszívó képességgel rendelkező tampon se szokta bírni a kiképzést, szóval ebben a 3-4 napban az szokott lenni a bevált taktika, hogy tampont és betétet is hordok. És mindkettőt cserélem legalább óránként” – meséli, majd elárulja, amikor 13 éves korában először menstruált még semmi sem utalt rá, hogy évekkel később így megkeseríti majd az életét a ciklusa.

van, akinek az állásába került az extrém erős vérzés (Fotó: Gettyimages)

Kathyhez hasonlóan a most 28 éves Eva Keller is korán kezdett menstruálni. „Alig 10 éves voltam és már első alkalommal rettenetes volt az egész.” Eva azt mondja, az ő életét nemcsak az extrém mennyiségű vér, de az elviselhetetlen fájdalom is megnehezíti ilyenkor. „Amikor iskolás voltam, valamivel könnyebb volt a dolgom. Igaz, az osztálytársaim folyton cikiztek amiatt, hogy otthon kell maradnom a menzeszem miatt.”

A fiatal nő azt mondja, rettegett a munkavállalástól – és éppen az extrém erős menzesze miatt. Először irodai alkalmazottként helyezkedtem el, de hamar rájöttem, ez nem nekem való. Mire eljutottam volna oda, hogy szabadságot vegyek ki – hogy pihenjek, vagy utazzak – már a rendelkezésre álló szabadságaim jó része elment a menstruációmra” – panaszolja. Eva végül úgy döntött, önálló vállalkozásba kezd, ahol ő oszthatja be az idejét.

Felicia Persaud 49 éves és két sorstársához hasonlóan ő is extrém erős vérzéssel küzd. Azt mondja, bár az elmúlt években valamelyest könnyebb a dolga, az igazán nehéz napokon vele is előfordult, hogy egyszer két betétet is használt, hogy megelőzze a kellemetlen helyzeteket. „Megszámolni sem tudom, hány ruhámat foltoztam össze, vagy hányszor történt meg velem az, hogy a vér már a bokámon csordogált séta közben, mert a tampon, vagy betét időközben feladata a dolgot.”

Mitől lesz valakinek extrém erős a vérzése?

A Yahoo által megkérdezett szakember szerint az okok annyifélék lehetnek, ahány nő él a földön. Mégis, az extrém erős vérzés hátterében az esetek többségében a női szaporítószerveket érintő szerkezeti eltérések (polipok, összenövések, ritkább esetben daganatos megbetegedések) állnak, valamint hormonális egyensúlyzavarok.

Dr. Sara Arin azt mondja, minden további nélkül elképzelhető, hogy egy kezdetben normális erősségű vérzés az évek során – a hormonális változások hatására – válik extrém módon erőssé. „Találkoztam már olyan esettel, amikor valakinek épp a pubertáskor után vált extrém erőssé a menstruációja, de az sem ritka, hogy a menopauzát megelőző időszakban következik be ilyen változás – pont a hormonháztartás egyensúlyának felborulása miatt.

