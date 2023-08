Naponta ennyit kell legalább sétálni

Hosszú évtizedek óta tartja magát a köztudatban, hogy egészségünk megőrzéséhez napi legalább tízezer lépést kell gyalogolnunk. Mint azt korábban megírtuk, ez a szám valójában egy japán marketingkampányból származik az 1960-as évekből, azóta is sokaknak adott azonban könnyen megjegyezhető, egyben valóban hasznos célt a fizikai aktivitás terén. Mindazonáltal a Lódzi Orvostudományi Egyetem és a Johns Hopkins Egyetem orvosi kara szakembereinek friss tanulmánya alapján még ötezret sem kell lépnünk a mindennapokban ahhoz, hogy a mozgás már kimutatható egészségügyi előnyöket biztosítson.

Naponta pár ezer lépés is pozitív hatással bír az egészségre. Fotó: Getty Images

A BBC beszámolója szerint a lengyel és amerikai kutatók mintegy 226 ezer ember egészségügyi adatait elemezték szerte a világból. Eredményeik azt mutatják, hogy napi négyezer lépés elegendő ahhoz, hogy érdemben csökkentse a bármilyen okból fellépő korai halálozás veszélyét. Mi több, mindössze 2300 lépésnek is már pozitív hatása van a szív- és érrendszerre. Persze a kutatók hangsúlyozzák, hogy minél többet sétál valaki, annál jobb. A négyezres lélektani határ felett minden újabb ezer lépés csökkenti a halálozási kockázatot, húszezer lépésig mintegy további 15 százalékkal.

Milliók életét követeli a mozgáshiány

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) becslései szerint az elégtelen fizikai aktivitás 3,2 millió halálesetért tehető felelőssé évente, ezzel ez a negyedik leggyakoribb halálok a világon. A BBC-nek nyilatkozva Honey Fine személyi edző kifejtette, a problémák forrása, hogy túl sokat ülünk, ami lelassítja az anyagcserét, hátrányosan érintve az izomzatot, egyben fájdalmakat kiváltva. Fine hangsúlyozza, hogy nem csupán a sportolásnak és edzésnek van fontos szerepe egészségünk megőrzésében, hanem minden olyan tevékenységnek, amely energiafelhasználásra sarkallja a szervezetet, legyen az akár egy egyszerű bevásárlás, felmosás, porszívózás, vagy akár telefonálás közbeni járkálás.

Ebbe a sorba illeszkedik a sétálás is. „A gyaloglás csökkenti a vérnyomást, erősíti az izmokat, védve így a csontozatot is. Fokozza az energiaszintünket, valamint az endorfinok felszabadulását. Egészséges táplálkozással párosítva pedig az egészséges testsúly megőrzését is jól szolgálja” – magyarázta az interjúban Fine. Hozzátette, a séta szinte mindenkinek megfelelő mozgásforma, mivel nem megerőltető sem az izmokra, sem az ízületekre nézve. A személyi edző néhány tanácsot is megfogalmazott, amelyet érdemes lehet megfogadni, hogy a gyaloglást a mindennapi rutinunk részévé tudjuk tenni.