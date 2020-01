Mozgásformák, amelyek idén hódítanak

Egyre nagyobb teret hódítanak az olyan mozgásformák, amelyek kifejezetten nagy hangsúlyt fektetnek a regenerálódásra. Ezért idén az edzésrutin részévé válhat a kompressziós csizma, a lebegésterápia, a krioterápia vagy éppen a regenerálódást segítő infúziók is. Emellett tovább nő a növényi alapú táplálkozás népszerűsége is, így egyre több étterem és élelmiszerlánc kínál majd a növényi alapú húshelyettesítő készítményeket is. Manapság ugyanis egyre többen tartják fontosnak, hogy minél több növényi alapú ételt tudjanak beépíteni az étrendjükbe - anélkül, hogy szigorú vagy megerőltető diétákat kellene követniük - véli egy amerikai személyi edző, Francheska Martinez. Lássuk, hogy a szakértő szerint milyen mozgásformák és eszközök hódítanak 2020-ban.

A tudatos élet eszközei

Továbbra is népszerűen maradnak a különféle viselhető aktivitásmérők, okosórák, alvásfigyelők és lépésszámlálók, amelyek arra inspirálják az embereket, hogy minél tudatosabbak legyenek az életmódjukkal kapcsolatban. Ezek az eszközök pedig egyre fejlettebbek, ráadásul egyre könnyebben és olcsóbban férhetünk hozzájuk.

Ősi mozgás és időszakos böjt

Az idei év egyik nagy sztárja az úgynevezett "primal movement training" lesz, amely részben táncos, részben mobilitást fejlesztő edzéseket jelent, és egyes elemeiben az ősemberek mozgását utánozza. De divatos lesz a kifejezetten hűvös hőmérsékletű teremben végzett edzés, vagyis a "cold workout" is. Egyes kutatások szerint ugyanis hidegben több zsírt égetünk, könyebben mozgunk és tovább is bírjuk. A diéták terén pedig az "intermittent fasting", vagyis a időszakos böjt hódít idén - ezen belül is az a típus, amelyet a cirkadián ritmusunkkal kell összehangolni.

Online edzésterv

A sportolni vágyók egyre gyakrabban veszik igénybe az internet kínálta lehetőségeket, amit az edzőtermek és a személyi edzők sem hagyhatnak figyelmen kívül. Egyre több edző kínál online személyre szabott edzésterveket, így egy bizonyos havi összegért cserébe digitálisan teszik elérhetővé a tanácsaikat azok számára, akiknek nincs idejük vagy alkalmuk személyesen igénybe venni a szolgáltatásaikat.

Józanság és lassítás

A józanság és az alkoholmentes életmód is fókuszba kerül 2020-ban. Egy viszonylag új kezdeményezés célja például az, hogy minél többen fedezzenek fel olyan közösségi tevékenységeket, amelyek nem igényelnek alkoholfogyasztást. A mozgalom emellett azt is bebizonyítja, hogy egy parti, vagy egy fontos esemény megünneplése italozás nélkül is ugyanolyan élvezetes lehet.

Idén a lassítás is fontos szerepet kap majd az élet különféle területein. Az embereket ugyanis rengeteg stressz éri, ez pedig az egészségre és a hormonrendszerre is hatással van. A túl sok és túl intenzív mozgás tovább emelheti a szervezetben a kortizol nevű stresszhormon szintjét, éppen ezért a meditáció, a mindfulness és a mentális egészséget erősítő aktivitások kerülnek fókuszba 2020-ban.

