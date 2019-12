Az időszakos éhezés váratlan hatása

Egy friss amerikai kutatás szerint az időszakos böjtölés segíthet a diabétesz, szívbetegségek és a stroke megelőzésében is.

hozzájárulhat a stroke, a szívbetegségek és a diabétesz megelőzéséhez is. Egy friss tanulmány azt állítja, hogy az időszakos böjtölésnek további jó hatásai is vannak azon kívül, hogy súlycsökkenést és valamivel jobb közérzetet lehet elérni az alkalmazásával: ez a táplálkozási mód hosszú távonis.

Számos betegség megelőzésében segíthet az időszakos böjt. Fotó: iStock

12 hét alatt mérhető a változás

a nap 24 órájából 14-ben ne vegyenek magukhoz ételt. A maradék 10 órában viszont azt ehettek, amit, amikor és ahogyan csak akartak. A szakemberek 19 főt, többségében elhízott embereket vontak be kutatásukba. Az alanyok közül mindenki metabolikus szindrómában szenvedett, és 84 százalékuknál már legalább egyféle gyógyszer szedésére szükség volt. A résztvevőket a következő feladat elé állították a kutatók: arra kérték őket, hogy. A maradék 10 órában viszont azt ehettek, amit, amikor és ahogyan csak akartak.

12 hét után a tudósok azt figyelték meg, hogy az alanyok testzsírszázaléka, testtömegindexe és testsúlya is csökkent - körülbelül három százalékkal. Sokuknak a koleszterin- és vércukorszintje is alacsonyabb lett, 70 százalékuk pedig az alvásminőség jelentős javulásról számolt be.

Hosszútávon is fenntartható módszer

nem jár semmilyen ételcsoport kiiktatásával. Emiatt pedig hosszú távon is tartható. Így érezhették a kísérleti csoport tagjai is, mivel a 19 ember kétharmada még a projekt vége után egy évvel is folytatta az időszakos böjtölést. A tudósok szerint nemcsak a fent említett dolgok miatt lehet jó döntés az időszakos böjtölés , hanem azért is, mert nem túlságosan korlátozó, hiszen. Emiatt pedig hosszú távon is tartható. Így érezhették a kísérleti csoport tagjai is, mivel a 19 ember kétharmada még a projekt vége után egy évvel is folytatta az időszakos böjtölést.

Ezáltal pedig nemcsak a súlycsökkenésért tettek sokat, hanem eredményeik javulásával olyan súlyos egészségügyi problémák kialakulásának megelőzéséért is, mint például a stroke, szívbetegségek vagy a diabétesz.