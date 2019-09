Bajt jelez, ha futás után fáj a mellkas

Hobbi- és élsportolóknál is előfordul, hogy edzés során vagy után szokatlan tüneteket tapasztalnak magukon. Gyakran jelentkezik például szédülés, szívtájékon érzett nyomás, nehézlégzés, gombócérzés a torokban vagy mellkasi fájdalom. Ha a panaszok oka nem egyértelmű, akkor az érintettek hajlamosak egyből valami súlyos problémára gyanakodni.

Mielőtt nagyon magunkra ijesztenénk, érdemes végiggondolni a legegyszerűbb okokat, amelyek sportolás közben mellkasi panaszokat okozhat.

Előfordulhat ugyanakkor, hogy a sport közben vagy után jelentkező mellkasi fájdalom oka a tüdőben keresendő. A háttérben ugyanis egy még nem diagnosztizált vagy nem megfelelően kezelt asztma is állhat. Emellett sok más tényező is okozhat ilyen tünetet, ezért ha többször jelentkezik a panasz - és esetleg légzési nehézség is társul mellé -,