A reflux kevésbé ismert tünete

A pollenallergiás tünetek az allergén növény pollenszórásának idején jelentkeznek, majd ezt követően elmúlnak. Az orrdugulás mellett allergiára utal, ha egyidejűleg orr-, szem- vagy torokviszketés, orrfolyás, tüsszögés is jelentkezik. Visszatérő panaszok esetén megfigyelhető, hogy a tünetek a következő év azonos időszakában kiújulnak.

Krónikus orrmelléküreg-gyulladásról akkor beszélünk, ha az orr és az arcüreg nyálkahártyája 12 hétnél hosszabb ideig tartós gyulladásban van - évszaktól függetlenül. Ennek következtében a nyálkahártya beduzzad, így a beteg nem kap rendesen levegőt az orrán keresztül. Az orrdugulás mellett fejfájás, orrfolyás, szagláscsökkenés is kialakulhat, de jelentkezhet köhögésre ingerlő hátsó garatfali csorgás, illetve gyakori következmény a kiújuló orrpolip is.

Megeshet, hogy a tartós orrdugulás hátterében nem allergia, hanemrefluxáll

Az elhúzódó és nehezen kezelhető, a felnőtt lakosság 15 százalékát érintő krónikus orrmelléküreg-gyulladás kialakulásában szerepet játszhat a mára népbetegséggé vált gyomorégés, a reflux is. Sőt a háttérben akár tünetszegény, rejtett refluxbetegség is állhat. Ez azt jelenti, hogy a betegnél nem jelentkeznek a tipikus, gyomorfájással és mellkasi égő érzéssel járó tünetek, csupán krónikus fül-orr-gégészeti panaszai hívják fel a figyelmet betegségére. Az orrdugulás kezeléséhez ilyen esetben a kiváltó okot, tehát a gyomorsav nyelőcső felé történő visszaáramlását kell megszüntetni.

Tartós orrdugulás esetén tehát gondolni kell erre a lehetőségre is. Dr. Augusztinovicz Monika fül-orr-gégész, allergológus, a Budai Allergiaközpont orvosa elmondta, hogy ilyen esetben a betegnél fül-orr-gégész és gasztroenterológus orvossal közösen lehet eredményt elérni. "Nagyon fontos, hogy a kiváltó okot is kezeljük. A károsodott funkciójú, gyulladt orrnyálkahártya mellett a refluxbetegséget is kezelni kell, hogy a beteg panaszai megszűnjenek".