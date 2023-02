A sétálás 12 bámulatos hatása

A ködfoltok feloszlása után naposabb és felhősebb tájak és időszakok is lesznek, csapadék nem valószínű. Mérsékelt marad a szél, 8, 15 fok közé melegszik a levegő. Szerdán folytatódik a frontmentes idő. Reggel kopásos és gyulladásos Ízületi panaszok is felléphetnek, a gyors melegedés idején pedig gyakori lehet a vérnyomás-ingadozás. Az érzékenyebbeknél felerősödhet a migrén, többen koncetrálási és figyelemzavaroktól szenvedhetnek. Erősödhetnek a gyulladások is. További fontos részletek a meteogyógyász® mai videójában! A légszennyezettség alacsony, kissé növekszik. A légnyomás alig változik.

Egészséget befolyásoló hatások: