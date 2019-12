Törölközőnk rejti a legtöbb bacit!

A problémára a University of Arizona kutatócsoportja hívta fel a figyelmet: méréseik szerint a hasmenésért és ételmérgezésekért felelős coliform baktérium a konyhai törölközők 89%-ban, az E. coli pedig 25.6%-ában található meg. Ha ez nem lenne elég, gondoljunk csak bele: a törölközők a nedvességet hosszú ideig megtartják, ami kész baktériumtelep, másfelől törölközőket gyakorlatilag a lakás legbaktériumdúsabb pontjain használjuk egyébkéntis.

Törölközőnk rejti a legtöbb baktériumot

A kutatást vezető Charles Gerba elmondta,ha megtöröljük kezünket egy ruhában, arról átvesszük az ott lévő baktériumokat, majd vagy megfogjuk az éppen készülő ételt, vagy belenyúlunk a szánkba. Mindezt egy tiszta ruha sem oldja meg feltétlenül: a coliformok, az E. coli de még a salmonella is könnyen túlélhet egy mosást vagy a ruha megszáradását, majd újraaktivizálódhat, ha a ruha újra nedves lesz.A kutatók szerint a mosásnál jobban fertőtleníti a ruhát, ha körülbelül. Sokan ugyanis alacsony hőmérsékleten mossák a ruhákat , akár 30 fokon is, pedig számos baktérium 37 fok környékén tenyészik igazán. Vannak olyan mosószerek, amelyek az alacsony hőfokon is képesek végezni a baktériumokkal, de nem árt az óvatosság.