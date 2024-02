Szexmentes kapcsolat: feléleszthető-e újra a vágy?

„Nem beszélünk eleget erről, de teljesen normális, ha egy hosszú távú kapcsolatban idővel alábbhagy a vonzalom, különösen azáltal, hogy az emberek öregszenek, a testük pedig megváltozik. Még ha szeretjük is a partnerünket, akkor is előfordulhat, hogy másokról kezdünk fantáziálni, vagy azt kívánjuk, bárcsak fiatalabbak és fittebbek lennénk” – mondta Cate Campbell, a The Guardian által megkérdezett párterapeuta.

Hozzátette, amikor randevúzni kezdünk valakivel, az elején – a „rózsaszín köd” miatt – hajlamosak vagyunk csak a pozitívumokat észrevenni benne, később azonban ez megváltozik. Amikor az intimitás is kikopik a mindennapjainkból, akkor még kritikusabb szemmel kezdünk nézni egymásra. Sokan egyenesen azt gondolják, hogy ha eltűnik a szex a kapcsolatból, akkor a szerelem is automatikusan megszűnik, és nincs már megoldás, csak a szakítás. A szakértők szerint azonban nem lehetetlen életben tartani a szerelmet, sőt akár újra fellobbanthatjuk a vágy szikráját – mutatjuk, hogyan.

A kapcsolatok elején megszokott, intenzív szexuális vonzalom ritkán tart ki hosszú távon. Fotó: Getty Images

A nyílt kommunikáció elengedhetetlen

Kamalyn Kaur pszichoterapeuta úgy véli, az őszinte, nyílt kommunikációnál semmi sem fontosabb a kapcsolatokban – ez a szexuális vágy csökkenésével kapcsolatban is igaz. Érdemes azonban ügyelni arra, hogy ne akkor hozzuk fel a témát, amikor éppen az ágyban fekszünk, hanem inkább egy nyomásmentes környezetben, például sétálás vagy közös főzés közben, és hagyjunk időt arra, hogy partnerünk összeszedje gondolatait, ne várjunk azonnali választ.

Csapatként bármit elérhetünk!

A 36 éves Claire már 10 éve van együtt a párjával. A portál kérdésére elmondta, az ő köteléküket jelentősen megerősítette, hogy a közös emlékeikre és az elért eredményeikre kezdtek összpontosítani. „Kapcsolatunk azon alapul, hogy egy csapatként érjük el a céljainkat” – fogalmazott a nő. Kaur egyetért azzal, hogy a mérföldkövek megünneplése egy fantasztikus módszer, amellyel megakadályozható, hogy a partnerek természetesnek vegyék a másik jelenlétét, és észrevegyék saját maguk és egymás fejlődését, átalakulását.

Sokat segíthet a „három dolog” nevű játék

Az elegendő táplálékkal és a biztonságos otthonnal szemben a szex nem mondható létszükségletnek az ember túléléséhez. A karrierépítés, az anyagi biztonság biztosítása és az otthonteremtés azonban a mai világban akkora terhet jelenthet a családokban, hogy gyakran nem jut elég idő a párkapcsolat és az intimitás ápolására.

Az első dolog, amit megkérdezek a pároktól, akik elveszítették az egymás iránti vágyukat, hogy van-e komoly stresszforrás az életükben, például munkához vagy a gyermekgondozási kötelezettségekhez köthetően. Azok a párok, ahol ez jelenti a problémát, könnyedén stabilizálhatják kapcsolatukat és visszaállíthatják a szexuális kémiát, ha több időt szánnak egymásra”

– magyarázta Katarina Polonska párkapcsolati tanácsadó.

A másik gyakori ok, amiért az emberek eltávolodnak a partnerüktől, a múltbéli megoldatlan kapcsolati problémák és meg nem bocsátott bántások. Ezek a kezdetben apró tüskék idővel jóval nagyobbá, erősebbé és fájdalmasabbá válhatnak, és szétválaszthatják a szerelmeseket. Polonska ennek feloldására a „három dolog” nevű játékot ajánlja, amelyre véleménye szerint minden héten legalább 30 percet kellene szánniuk a pároknak. Ennek lényege, hogy mondjuk egymásnak fejenként 3-3 dolgot, amit értékelünk; amit az illetőnek tudnia kell – például, ha valami rosszul esett nekünk és megrendítette a bizalmunkat; illetve amire szükségünk lenne – legyen szó akár romantikus gesztusról, akár a ház körüli segítségről. „Fontos, hogy ne ítélkezzünk, hanem teret adjunk egymásnak a gondolataink megosztásához” – szögezte le a tanácsadó.

Tegyük rutinná az intimitást!

Az „intimitás” szóról a legtöbb embernek a szex jut eszébe, pedig nem csupán ezt jelentheti. „Ahhoz, hogy egy szerető kapcsolat rendszeres szex nélkül is fennmaradhasson, fontos, hogy intimitási rutint alakítsunk ki, például ne menjünk el otthonról anélkül, hogy megöleltük és megcsókoltuk volna a párunkat” – hangsúlyozta Campbell. Ha a partnerek továbbra is törődnek egymással, az együtt töltött minőségi idő valószínűleg javítani fogja a kapcsolatot, és a szexuális kémia érzései visszatérhetnek – még évek múltán is.

Egyes párok újra közelebb kerülhetnek egymáshoz, ha kipróbálnak néhány intim gyakorlatot, például a közös légzőgyakorlatot vagy az ölelésmeditációt. Dr. Patapia Tzotzoli klinikai pszichológus szerint az intim pillanatokban való tudatos jelenlét segíthet a vonzalom újraépítésében. „A gyakorlatok hatására az emberek felfedezhetik az élet értékét, ez pedig arra készteti őket, hogy jobban megbecsüljék, amivel rendelkeznek. Az egymásra hangolódás pedig hozzájárul ahhoz, hogy a negatív érzéseiket pozitívabbra cseréljék, illetve képesek legyenek kedvesebben és türelmesebben kommunikálni egymással” – magyarázta.

Csempésszünk változatosságot a szürke hétköznapokba!

Tzotzoli szerint a párok közötti vonzalom csökkenésének gyakori okai közé tartozik a változatosság hiánya is. A mindennapi élet megszokottsága a munkavégzés stresszével párosulva kevés izgalmat tartogat, pedig lelki kiegyensúlyozottságunkhoz szükség van az újdonság örömére is. „Az új dolgok kipróbálása gazdagíthatja az egyéniségünket, ez pedig a kapcsolathoz is hozzáadhat” – mutatott rá a szakértő. Az új tevékenységek bevezetése egyébként egyedül és párként is fontos. Egy új hobbi, egy továbbképzés, néhány táncóra vagy egy főzőtanfolyam is remek arra, hogy kizökkenjünk egy kicsit a napi rutinból, és új élményekkel gazdagodva ismét ragyogni tudjunk.