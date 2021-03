Kislányos csupaszság: borotváljam, ha a párom kéri?

Szakértőnk, Bede Zsuzsa szexológus az alábbi olvasói kérdésre válaszolt: "A párom, akivel már hat éve vagyunk együtt, múltkoriban célozgatni kezdett, hogyEgyre gyakrabban hozta szóba, és mivel tudom, hogy ez most így trendi, sokan meg is teszik, hát rászántam magam.Olyan groteszk, nem illik ez hozzám... A párom persze boldog, engem meg nem hagy nyugodni egy gondolat: nem valamiféle pedofil beütés ez nála?"

A szakértő válasza

Nem, azért ettől nem kell félnie! Igaz, a mi szexuálpszichológus fejünkben tényleg ez az asszociáció ugrik be, de ebben a formában ez csak "szakmai ártalom". Mit jelent vajon az, hogy Maga IS leborotválhatná a fanszőrzetét? Még ki? Ő kit lát, kire gondol? Tény, hogy most divat a borotválás, de nem állom meg, hogy meg ne jegyezzem, ez a divat keményen a pornó világából került át a normál hétköznapokba.Különben, ha magának nem okoz különösebb gondot a csupaszra borotválkozás, csak a pedofíliától fél, akkor azért megnyugtathatom. Semmi lelki gondja nem lesz ettől egyikőjüknek sem. Viszont ha magának kipattogzik a bőre, vagy más baja van, érdemes lenne a párjával megbeszélni a dolgot. Csak egy ötlet: mi lenne, ha alkalmakra, néha meglepetésnek alkalmazná csak, vagy kikísérletezne egy olyan módszert, amivel nem teljesen csupaszra borotválja le magát, csupán "fazonigazítást" végez? A huszonéves pácienseimnél és saját lányaimnál is látom a változást, hogy