Házi síkosítók: ezt az 5 dolgot kerüljük

Kellő síkosság mellett nemcsak élvezetesebb, de biztonságosabb is lesz a szex, az erőteljes súrlódás ugyanis könnyen felsértheti a hüvely érzékeny hámrétegét, utat nyitva a kórokozóknak. Épp ezért, ha úgy érezzük, nem elég sikamlósak a dolgok odalent, ne szégyelljünk külső segítséget igénybe venni.

Így sérülhet meg a hüvelyhám Ha a hüvelyhám elvékonyodik, veszít rugalmasságából, nedvességéből, akkor könnyebben megsérül, és a fertőzésekkel szemben is fogékonyabb lesz. Mindezekhez ráadásul a nők nemi életét, olykor esetleg a párkapcsolatukat, sőt a mindennapjaikat is megnehezítő hüvelyszárazság társul. Kattintson a részletekért!

Ma már se szeri, se száma az üzletekben, drogériákban kapható síkosítóknak, számos illat, íz és összetétel közül választhatjuk ki a kedvünkre valót. A szakértők egyöntetűen a víz- vagy szilikonbázisú síkosítókat ajánlják, az olaj alapú készítmények ugyanis károsíthatják a gumióvszerben található latexet, ezzel lényegesen csökkentve annak hatékonyságát. De mi a helyzet akkor, ha inkább valamilyen természetes alternatíva után néznénk? Erre is van lehetőségünk, ám nem árt jól átgondolni, mi az, amit az intim tájainkra kenünk - a Health magazin listába szedte azokat az alapanyagokat, amiket semmi esetre sem ajánlott síkosításra használni. Mutatjuk is, melyek ezek!

Testápoló

Bár a filmekben előszeretettel ábrázolják úgy, mint a kamasz fiúk szobájának elengedhetetlen kellékét, a hagyományos testápoló több szempontból sem alkalmas intim síkosításra. A kezdeti csúszós hatás után a krém beszívódik a bőrbe, és inkább ragacsossá válik, ráadásul a testápolók többségében találhatók illatanyagok, színezékek és parabének, amelyek irritációt válthatnak ki az intim tájakon.

Tejszínhab

Az előjáték során bevethetjük az édes habot, de arra ügyeljünk, hogy az intim területekre ne kerüljön belőle. Síkosításra egyébként sem alkalmas, hiszen a bőrre kerülve ragacsossá válik, ráadásul magas cukortartalma miatt könnyen felborítja a hüvelyflóra egyensúlyát, aminek csúnya fertőzés lehet a vége. Ugyanez igaz minden más ehető vágyfokozóra is, legyen az juharszirup, méz vagy csokoládészósz.

A szakértők egyöntetűen a víz- vagy szilikonbázisú síkosítókat ajánlják a pároknak. Fotó: Getty Images

Babaolaj

Rendkívül jól csúszik, ráadásul kisbabák bőrére fejlesztették ki, tehát az irritáció kockázata is alacsony - mi baj lehet vele mégis? Egy 2013-as amerikai tanulmány összefüggést mutatott ki a babaolaj síkosítóként való rendszeres használata és a hüvelyben jelentkező Candida-fertőzés között, azaz hajlamosíthat a hüvelygombára. Masszázshoz azonban bátran használhatjuk!

Vazelin

A sokoldalúan felhasználható gél egy dologra biztosan nem alkalmas: síkosításra. Sűrű és ragacsos állaga miatt nehéz lemosni, ellenben kiváló táptalajt szolgáltat a kórokozóknak, amik irritációt és fertőzést válthatnak ki az intim területeken. Arról nem is beszélve, hogy a már említett tanulmány azt is kimutatta: a vazelint síkosítóként használó nők kétszer nagyobb valószínűséggel szenvednek bakteriális vaginózistól, mint társaik.

Szárazolaj

Újabb példa arra, hogy ami bőrápolóként beválik, az nem biztos, hogy a szexet is élvezetesebbé teszi. A szárazolajak ugyanis arra lettek kitalálva, hogy minél hamarabb beszívódjanak a bőrbe és ne hagyjanak maguk után olajos érzetet, így aztán az intim területeken is száraz érzést kelthetnek. Ráadásul amellett, hogy ezek is bővelkednek irritáló illatanyagokban és színezékekben (sőt akár apró csillámok is lehetnek bennük, melyeknek semmi keresnivalójuk a nemi szerveken), sok termék összetevői között megtalálható valamilyen ásványi olaj is, ami egy korábban megjelent tanulmány szerint 90 százalékkal képes csökkenteni a gumióvszerben található latex ellenálló képességét mindössze 60 másodperc leforgása alatt.

Vaj

Általános szabályként elmondható, hogy aminek a hűtőszekrényben a helye, azzal nem érdemes a hálószobában (de legalábbis az intim tájakon) kísérletezni. Bár a vaj valóban könnyen olvad és kellően csúszós, a benne található tejcukor a már említett módon kellemetlen hüvelyi fertőzések kialakulásához vezethet, arról nem is beszélve, milyen "csípős" meglepetést tartogathat, ha véletlenül sós verzióval próbálkoznánk. A vajat inkább hagyjuk meg a tepsik és sütőformák síkosítására.

És amit kipróbálhatunk...

Aloe vera

Nem csak bőrápolóként állja meg a helyét a 100 százalékos Aloe vera gél, könnyű, géles állagának köszönhetően síkosítóként is bevethetjük. Hagyományos és anális szexhez egyaránt alkalmas, ráadásul hidratáló és bőrnyugtató hatása is van. Gumióvszerrel együtt is használható, mivel nem károsítja a latexet - ám az arra érzékenyeknél allergiát válthat ki, ezért az első használat előtt ajánlott bőrpróbát végezni, hogy elkerüljük a nagyobb kellemetlenségeket.

Kókuszolaj

Az utóbbi években óriási népszerűségnek örvend a kókuszolaj, amit nemcsak sütéshez-főzéshez, hanem haj- vagy bőrápoláshoz is előszeretettel választanak a hölgyek. A szobahőmérsékleten szilárd zsír felmelegítve teljesen folyóssá olvad, így kipróbálhatjuk masszázsolajként és síkosítóként is. Azt azonban fontos észben tartani, hogy az olajok többségéhez hasonlóan a kókuszolaj is károsíthatja a latexet, ezért ha e mellett tesszük le a voksunkat, érdemes más anyagból készült óvszert, vagy akár egyébfogamzásgátlómódszert választani.