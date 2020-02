Száraz? Van segítség! - minden a síkosítókról

Normál állapotban a női hüvely kellően nedves ahhoz, hogy az ott élő hasznos baktériumok jól érezzék magukat, és szexuális izgalom hatására a behatolásra is felkészül fokozott nedvesedéssel. Ám ha segíteni kell, nem mindegy, hogy mivel tesszük!

Mikor száraz a hüvely? A hüvelyszárazság relatív is lehet, akkor beszélhetünk róla, ha "csak" kevésbé nedves, mint éppen kellene. A hüvelyben változó mennyiségben és minőségben termelődik nedvesítő anyag, ez függ attól, hogy milyen életkorban van, ciklusának melyik részén tart, illetve attól is, hogy milyen ingerek érik. A hüvelyszárazság normális lehet a serdülőkor előtt álló lányoknál, illetve a változókort elérő asszonyoknál.

Milyen síkosítót érdemes választani?

Hüvelyszárazságot okozhat az erre érzékenyeknél több gyógyszer is, például egyes antidepresszánsok, vérnyomáscsökkentők, fogamzásgátló és fogamzást elősegítő tabletták, antibiotikumok, méhnyálkahártya-gyulladás és fekély elleni gyógyszerek, antihisztaminok. Mi magunk is sokat tehetünk a hüvelyszárazságért: ha gyakorta öblögetjük, ha fertőtlenítő irrigálást alkalmazunk, de extrém esetben akkor is előidézhetjük, ha nem tisztálkodunk megfelelően.

16 mirigy váladéka kell

Ha egy nőnek nincs igazából kedve a szexuális együttléthez, akkor is száraz maradhat. Épp ezért ha ez gyakran előfordul, akkor érdemes elgondolkodni, hogy miért nincs kedve a szeretkezéshez. Szárazabb lehet a szeméremtest és a hüvelybemenet akkor is, ha vízben próbálunk szerelmeskedni - a víz ugyanis folyton leoldja a természetes váladékot.



Ha nem bolygatjuk a hüvelyt, akkor a felfedezőjükről, Döderleinről elnevezett tejsavbaktériumok gyártotta savas környezet védi a különböző fertőzésektől. A női nemi szervet egyébként tizenhat mirigy váladéka tartja nedvesen, ezek a hüvely falát mossák (így távolítva el az oda nem való dolgokat, illetve a menstruációs vér maradékát), néhány pedig a szeméremtest síkosságáért felel. Ez a váladék korántsem tisztátalan - írja Hoppál Bori testtudat-oktató. Ezek a folyadékok nemes ásványi anyagokat és vitaminokat tartalmaznak, illatuk (feromontartalmuk miatt is) egyedi, és nagy szexuális csáberővel bírnak.

Hogyan hatnak a síkosítók? Kőolaj bázisú síkosítók

Ezek kőolaj zseléből vagy ásványi olajokból készülnek, ilyen például a vazelin és babaolaj. Vigyázni kell a használatukkal, mert a latexet tönkreteszik, így óvszer vagy pesszárium mellett nem szabad használni ilyen síkosítót. Sokan panaszkodnak arra is, hogy irritálják a nemi szervek érzékeny nyálkahártyáját.

Olaj alapú síkosítók

Természetes, növényi olajokból vagy vajból készülnek. Ezek sincsenek barátságban a latex anyagokkal, így óvszer vagy pesszárium mellett nem használhatóak. Hátrányuk még, hogy foltot hagynak a ruhaneműn, ágyneműn, és nehéz őket lemosni a bőrről. Mellettük szól viszont, hogy nem irritálják a nők nemi szervét.

Víz alapú síkosítók

Ionizálatlan vizet, glicerint, propilén-glikolt és nem mérgező tartósítószereket tartalmaznak. Ízesítetlen (magában is enyhén édes) és ízesített változatban is kaphatóak. Nem hagynak foltot az ágyneműn (bugyin), és biztonsággal használhatóak latex mellett, tehát óvszerekhez és pesszáriumhoz is ajánlják. Csak kevés ember érzékeny a vizes alapú síkosítókra. Azt érdemes még tudni, hogy hosszabb szexuális együttlét során megszáradnak, de egy kis nyál segítségével gyorsan felújítható a hatásuk.

Szilikon alapú síkosítók

Nagyon hasonlítanak a víz alapúakra, ám van egy extra jó tulajdonságuk: alapanyaguknak köszönhetően vizes játékokra is jól használhatóak, nem oldódnak le a vízbe kerülő felületről. Kenő hatásukat sokkal jobban és tovább tartják meg. A latex alapú anyagokat ezek sem károsítják, de a szilikon anyagú szexuális segédeszközöket tönkreteszik.

Ehető vagy o­rál síkosítók

Olyan zselével bevont kapszulák, melyek ízesített gélt tartalmaznak. Használati módjuk: o­rális szex előtt kell a szájba venni egy kapszulát, azt szétroppantani, így ízletes, egzotikus nedvvel lehet bevonni másik fél nemi szervét - olvasható az egyik internetes webáruház összeállításában. Ha más csoportosítást nézünk, akkor ezenkívül léteznek még masszázsgéllel kombinált síkosítók, orvosi receptre, patikában készített síkosítók, ehető síkosítók és vágyfokozó síkosítók, utóbbiak megnövekedett vérbőséget, tartósabb erekciót ígérnek.

A legtöbb síkosító ártalmatlan szájba kerülve is, ám azoknak, akik az orális szexet is fontosnak tartják, érdemes olyat választaniuk, amelyikre azt írják: ehető. Fontos, hogy soha ne használjon síkosítót sérült bőrfelületen! Ha a síkosító esetleg szembe kerül, akkor onnan azonnal ki kell öblíteni. És remélhetőleg mindenki tudja, hogy a síkosítók nem védenek sem a terhesség, sem a nemi betegségek ellen.



A legtöbb síkosító ártalmatlan szájba kerülve is, ám azoknak, akik az orális szexet is fontosnak tartják, érdemes olyat választaniuk, amelyikre azt írják: ehető. Fontos, hogy soha ne használjon síkosítót sérült bőrfelületen! Ha a síkosító esetleg szembe kerül, akkor onnan azonnal ki kell öblíteni. És remélhetőleg mindenki tudja, hogy a síkosítók nem védenek sem a terhesség, sem a nemi betegségek ellen.

A síkosítók használata védekezés nélküli anális érintkezés alatt közvetve növelheti a HIV terjedésének kockázatát a befogadó partnernél, férfiaknál és nőknél egyaránt - olvasható a Medipress hírügynökség egyik anyagában. Kutatók azt a következtetést vonták le a laboratóriumi vizsgálatokból, hogy néhány kenőanyag mérgező hatással van a végbél sejtjeire és szöveteire, talán a termékben lévő oldott sók és cukrok miatt. Tehát az óvszerhasználat is fontos, mert az esetleges fertőzések átvitelének esélyét csak így csökkenthetjük!