A hüvelyflóra egészséges egyensúlya

Talán jobban figyeltünk volna annak idején kémiaórán arra, hogy mi is az a sav-bázis egyensúly, vagy hogy mit jelent a pH-érték, ha tudtuk volna, mindez mennyire fontos a hüvelyünk, egészségünk szempontjából. Szerencsére sosem késő pótolni az ismereteket. Kezdjük is rögtön az alapokkal: a pH azt méri, hogy egy 0-14-ig terjedő skálán valami savas vagy lúgos. A középérték a 7-es: ami ez alatt van, savas - ami pedig fölötte, az lúgos. "A hüvely akkor a legegészségesebb, ha pH-értéke alacsonyabb, mint a test többi részéé" - mondja Dr. Heather Bartos szülész-nőgyógyász.

Ez az érték sok mindentől függ, például az életkortól, a ciklustól, de akár külső irritáló szerektől, mint például a síkosítók vagy intim lemosók, de akár a szexuális együttlét vagy különböző betegségek is befolyásolhatják. "A hüvely normális pH-értéke valahol 3,8 és 4,5 között mozog, bár menopauza után lehet magasabb" - tájékoztat a szakember. Ez a savas környezet pedig abban segít, hogy a hüvelyflóránk egyensúlyáért felelős egészséges baktériumok maradjanak nyeregben, megelőzve ezzel a káros mikrobák szaporodását a női nemi szerven.

A hüvely normális pH-értéke 3,8 és 4,5 között mozog. Fotó: Getty Images

Milyen az egészséges hüvelyflóra?

Kezdjük távolabbról, és haladjunk lépésről lépésre. Az egészséges hüvelyflórát nem lehet "kiszagolni", ennek pedig az az oka, hogy, ha odalent minden rendben van, akkor sem vadvirág vagy trópusi esőerdő illata (azaz nem is kell erre különféle termékekkel törekedni), sem pedig kellemetlen bűzös halszaga nincs a női nemi szervnek. Ránézésre, a szeméremdomb, a kis- és nagyajkak, valamint a csikló és a hüvelybement se nem duzzadt, se nem piros, nincsenek rajta külsérelmi nyomok, kiütések (leszámítva az esetleges szőrtelenítésből adódó tüszőgyulladást - bár ezt is érdemes komolyan venni!). Hogy a nemi szerv szőrtelen vagy természetes testszőrzet borította legyen, ízlés kérdése, bár a szakemberek eltérő véleményen vannak a szőr hüvelyflórára gyakorolt védő hatásáról. Lépjünk azonban még ennél is közelebb, és vegyük mikroszkóp alá a területet! Az egészséges hüvelyben élő Lactobacillusok egyfajta őrként funkcionálnak, és ha megfelelően savas környezetet biztosítunk nekik, akkor megóvnak bennünket a kártékony kórokozók megtelepedésétől, így az intim betegségektől is.

Ezt tegyük és ezt ne

Jelek, hogy felborult a hüvelyflóra egyensúlya: kellemetlenül halszagú, bőséges folyás

esetleg viszketés, irritáció, érzékenység

diszkomfortérzés

A hüvelyflórának árthatnak a különböző kemikáliák, melyek megtalálhatóak akár az öblítőszerekben, vagy akár az intim lemosóban, de károsíthatják bizonyos illatosított betétek, tamponok, intim törlőkendők, síkosítók is, nem beszélve a hüvelyzuhanyról melyek használata csak indokolt esetekben, szakorvos kifejezett utasítására javasolt. Tehát összességében elmondható, hogy ha egy mód van rá, kerüljük az ilyen jellegű termékek használatát.

A "ne tedd"-listánk következő eleme a házi, almaecetes öblítés, mely amellett, hogy az egészséget veszélyezteti, hiszen akár égési sérüléseket is okozhat az érzékeny bőrfelületen, túlzott savassága miatt a káros baktériumok elszaporodásához, bakteriális vaginózishoz vezethet - mondja Dr. Sharman L. Reed a Kaiser Intézet szülész-nőgyógyásza.

Nemcsak az almaecetes öblítés és a fentebb felsorolt különféle kemikáliák lehetnek azonban a hüvelyflóra egyensúlyának rombolói. Gondot okozhat egy antibiotikum-kúra, a gyakori partnercsere, a túl szoros fehérnemű, a vécéhasználat után rossz irányba (hátulról előre) végzett törlés, valamint korunk népbetegsége, a stressz is. "Az antibiotikumok éppúgy hozzájárulhatnak az egészséges bacilusok pusztulásához, hiszen ezek a gyógyszerek nem tesznek különbséget jó és rossz baktérium között, mindent egyformán pusztítanak" - magyarázza Reed, aki mindenképp azt tanácsolja, hogy ilyenkor támogassuk az egészséges pH-érték helyreállításához szükséges Lactobacillusokat.

Érdemes olyan tejsavtartalmú hüvelykrémet választani, amely nemcsak a hüvelyi pH-t állítja helyre, ami már tudjuk miért fontos, hanem tartalmaz még egyéb olyan összetevőket, amik segítik a Lactobacillusok szaporodását.

A megfelelő diéta is segít

Vannak bizonyos ételek és italok, melyek képesek hozzájárulni a vagina egészségének megőrzéséhez azáltal, hogy támogatják a hüvelyflóra egyensúlyát. Ilyenek például a joghurtok (főképp a probiotikusak) és a kefirek, de a savanyított élelmiszerek, mint a savanyú káposzta, csemegeuborka, kimchi (koreai savanyított fűszeres káposzta), tempeh (fermentált szójababból készül) vagy a kombucha (olyan mikrobák és gombák keverékéből készült tea, ami segíti a szervezet egészséges baktériumait).

Prebiotikus ételek A prebiotikumokban gazdag ételek fogyasztása is ajánlott, nemcsak akkor, amikor gond van a hüvelyflóra egyensúlyával, de megelőzési célzattal is: ilyenek a hagymafélék, zöld leveles zöldségek, spárga, articsóka, zab, szója, banán. Arra azonban figyelni kell, hogy a prebiotikumokban gazdag élelmiszerek fokozhatják az irritábilis bélszindrómában szenvedők tüneteit.

Ezek mellett érdemes bőségesen folyadékot is fogyasztani, például áfonyalevet, ami segíthet a húgyutak megerősítésében is. Az áfonyalé lehetőleg vörösáfonyalé legyen és cukrozatlan, vagy minimális cukortartalmú, így tudják ugyanis a benne lévő antioxidánsok és vitaminok a legjobban kifejteni hatásukat.