Hibák, amiket a tampon használatakor követhetünk el

Nagyon erős vérzés esetén sok nő helyez fel két tampont egyszerre, dr. Suzanne Gilberg-Lenz nőgyógyász úgy véli, ez nemcsak felesleges, de veszélyes is. A szakértői vélemény szerint válasszunk inkább nagyobb méretű tampont, és amennyiben úgy tapasztaljuk, az sem elég, keressük fel nőgyógyászunkat, hiszen elképzelhető, hogy komolyabb probléma áll a háttérben. Fontos továbbá, hogy nagy nedvszívó képességű tampont valóban csak akkor használjunk, ha szükség van rá, mert növelheti a toxikus sokk szindróma kialakulásának veszélyét.

A tampon használatakor sok hibát véthetünk. Fotó: Getty Images

A 4 legnagyobb tévhit, amelyben sok nő hisz - részletek itt.

Ugyanebből az okból kockázatos az is, ha nem cseréljük elég gyakran, 4-8 óránként a tampont. A nőgyógyász azt javasolja, éjszakára se hagyjuk bent, alváshoz inkább a betét vagy a menstruációs kehely a megfelelő, ezek ugyanis akár 12 órát is kibírnak. Szokjunk le arról, hogy a dobozból kivéve, a táskánkban, pénztárcánkban tároljuk a tamponokat. Bár van rajtuk védőcsomagolás, az könnyen elszakadhat, megsérülhet, a tampon pedig beszennyeződhet, és felhelyezve komoly fertőzéseket okozhat - figyelmeztet a szakember, majd hozzáteszi: ugyancsak érdemes ügyelni arra, hogy ne csak tamponcsere után, hanem előtte is alaposan kezet mossunk, így még véletlenül se kerül kórokozó az intim területre.

Ilyenkor kötelező a csere

A ciklus közepén tapasztalható folyás felfogásához ne tampont, hanem tisztasági betétet használjunk, ellenkező esetben könnyebben kialakulhatnak különféle fertőzések. És bár az illatosított tamponok "csak" irritációt, viszketést okozhatnak, nem érdemes ilyen termékeket vásárolni.

Kötelező cserélni a tampont, ha vizelet kerül rá, és székletürítés után is. Előbbi esetben megspóroljuk magunknak azt a kényelmetlenséget, hogy nedves alsóneműben kell töltenünk a következő mosdólátogatásig lévő időt, utóbbinál pedig megakadályozzuk, hogy székletből származó baktériumok juthassanak a hüvelybe. Úszás, fürdés után ugyancsak célszerű a csere, a klór és a sós víz irritációt okozhat, de sok esetben a tavak, folyók vize is problémás, mondja a nőgyógyász.

Ne húzzuk le a tampont a vécén, és hogy tovább megőrizze frissességét, otthonunkban száraz, hűvös helyen tároljuk. Mindig nézzük meg a lejárati dátumot, mielőtt használnánk, és a szavatossági idő után semmiképpen se helyezzük fel. Hiába tároljuk megfelelő körülmények között, és hiába bontatlan a csomagolás, nem tudhatjuk, mi történt az anyaggal, ami a lejárati dátum után akár a fertőzések kockázatát is növelheti.