Évszakonként kellene ágyneműt cserélni?

Egy amerikai kutatásban a megkérdezettek 73 százaléka számolt be arról, hogy jobban alszik friss ágyneműben. Az egészség és a higiénia szempontjából is nagyon fontos, hogy rendszeresen – ideális esetben hetente – áthúzzuk a paplan- és párnahuzatokat, illetve tisztára cseréljük a használt lepedőket. Ezenkívül azonban évszakonként érdemes lecserélni ezeket egy másik szettre, ez ugyanis szintén jó döntés az egészségünk szempontjából – méghozzá több okból is.

Miért kell lecserélni az ágyneműt?

Ha közvetlenül a lefekvés előtt le is zuhanyozunk, ágyneműnk akkor is fokozatosan összegyűjti a bőrsejteket, faggyút, izzadságot és más részecskéket. Ezek pedig vonzzák a láthatatlan atkákat, súlyosbítják az allergiát, de még az álmatlansághoz is hozzájárulhatnak. Nincs tehát kifogás, muszáj rendszeresen tiszta ágyneműt húznunk.

Miért jó évszakonként más-más ágyneműben aludni?

Aki ügyel a higiéniára, és (szinte) sosem blicceli el, hogy időben kimossa az ágyneműjét, talán nem érzi fontosnak, hogy évszakról évszakra másikra cserélje a szettet. Egy szezonális ágyneműcsere azonban csodákat tehet a minőségi alvás és a pozitív gondolkodásmód elősegítésében.

A Glam.com azt írja, mindenekelőtt klasszisokkal javíthatja az alvásminőséget, ha az évszaknak megfelelő vastagságú paplan- és párnahuzattal alszunk. Hiszen akár fázunk, akár izzadunk a nem megfelelő ágynemű miatt, az biztos, hogy nem pihenünk jól. Télen tehát jöhetnek a sűrűbb, nehezebb textíliák és a flanellepedők, nyáron viszont törekedjünk a könnyű, szellős anyagok használatára. De érdemes akár újdonságokat is kipróbálni, például a jól bevált pamut huzat helyett lenvászon vagy selyem darabokat is választhatunk.

Mindezek mellett az ágynemű cseréjével új életet lehelhetünk a térbe is, az agyat az újdonság érzésével jutalmazhatjuk, és úgy érezhetjük, mi uraljuk a teret – ez mentálisan igen pozitív hatással lehet ránk. Aki pedig szereti az ünnepekre feldíszíteni az otthonát, annak az új ágynemű egyszerű és szórakoztató mód lehet erre. Csempésszünk egy kis szezonális vidámságot a belső terekbe, amivel feldobhatjuk a hangulatunkat, és akár a szezonális depresszió enyhe tüneteit is nagyobb eséllyel csillapíthatjuk.

