Egy fárasztó nap után az ember csak szereti bevetni magát az ágyába, azonban nem is gondol bele, mennyi káros anyaggal és létformával tölti az éjszakát.

Mi található az ágyunkban?

Philip Tierno, a New York University School of Medicine mikrobiológusa szerint a következő dolgok találhatóak meg ágyunkban: "gombaspórák, baktériumok, állati szőr, pollen, homok, gyapjú- és pamutszálak, nem is beszélve a testből származó izzadságról, ürülékről, vizeletről, nyálról, bőrsejtekről és a testünkre kent olajokról, krémekről".

Most megdől 10 mosási mítosz! A mosás a mindennapok része, amit szeretnénk minél gyorsabban és hatékonyabban elvégezni. Emiatt számtalan mítosz, trükk és praktika terjedt el. De vajon mindegyik igaz? Kattintson, kiderül!

Furcsán hangzik? Pedig így van. Akik ráadásul szeretnek még az ágyban enni is, azok élelmiszer-maradványokkal is együtt fekszenek, ami a különböző mikroorganizmusok számára remek táptalajt biztosítanak. (Ezek természetesen nem csak ártalmas létformák lehetnek, akad köztük olyan is, ami egyenesen pozitív hatással vannak szervezetünkre.) Nem csak a hálószobánk, az egész lakásunk tele van velük. Egyes rosszindulatú mikroorganizmusok hosszú ideig elélnek, és a nyers húsról vagy zöldségekről származóak akár komoly ételmérgezést is okozhatnak.

Ágyunk igazi baktériumtelep lehet. Fotó: 123rf

Közel 100 liter izzadtság évente

Aki azt gondolja, hogy ő nem érintett, hiszen rendszeresen takarít és mos, nos, az bizony téved. Egy ember évente nagyjából 98,4 liter izzadságot termel az ágyban fekve. Ráadásul ez a gravitációnak köszönhetően beissza magát a matrac és a párnák közepére.

Pontosan ezért szükséges rendszeresen, nagyjából hetente-kéthetente kimosni a teljes ágyneműt, hogy ezek a baktériumtelepek elpusztuljanak. Természetesen nem csak a huzatokat és a teljes ágyneműt, hanem a pokrócokat is érdemes rendszeresen kitisztítani, hogy biztosak legyünk abban, békés álmunk közben nem fejlődik ki szervezetünkben allergia vagy asztma.

Forrás: ScienceAlert.com