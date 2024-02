Ekkor kell mindenképp endokrinológushoz fordulni

A cukorbetegség, a cikluszavar, az inzulinrezisztencia, a vetélés/meddőség, a pajzsmirigy-alul- vagy -túlműködés, ösztrogéndominancia például mind-mind hormonális eredetű betegségek, és rendkívül sokunkat érintenek.

Milyen tünetek utalhatnak a hormonrendszerrel kapcsolatos problémákra?

Normál étkezés melletti fogyás vagy hízás

A hormonrendszer zavarai gyakorlatilag mindig hatással vannak valamilyen módon a testsúlyra. Ezért figyelhető meg bizonyos betegségek esetén, hogy normál, egészséges étkezés mellett van, aki túlsúllyal küzd, vagy pedig épp ennek az ellenkezője: veszít a testtömegéből. Ilyenkor érdemes endokrinológushoz fordulni, ugyanis a pajzsmirigyzavarok (alul- vagy túlműködés), a mellékvese problémái, meddőség, valamint a vércukorszint beállításában fontos inzulinhormon működésének diszharmóniája gyakran járhat kóros testsúlyváltozással, hirtelen hízással vagy éppen fogyással (például vetélés esetén).

Fáradékonyság

Az állandó fáradtságot, levertséget a vashiány mellett hormonális problémák is kiválthatják, például pajzsmirigy-alulműködés, Cushing-szindróma, illetve a cukorbetegség is. Hogy megbizonyosodjunk arról, vajon mi is okozza a kellemetlen tüneteket, érdemes szakemberhez fordulni, aki valószínűleg laborvizsgálatot végeztet majd.

Fokozott izzadás, hőhullámok

Ha nincs nyári kánikula, és valaki a normálisnál többet izzad, hőhullámok gyötrik, az betegséget (például pajzsmirigyzavart) vagy menopauzát jelezhet. Hormonzavarra utalhat ennek az ellenkezője – vagyis a csökkent hidegtűrés – is, ezért mindenképp keressünk fel endokrinológust.

Hajhullás

Az inzulinrezisztencia pontos okai a mai napig nem ismertek, de a családban előforduló 2-es típusú cukorbetegség, a túlsúly és az inaktív életmód növelheti a kockázatot. Tünetei között szerepel a túlsúly esetén fellépő fogyási nehézség, rossz alvás, gyakori ébredések éjszaka és a hajhullás is. A tünetek egy részét változókorban szintén tapasztalhatjuk, ezért fontos kideríteni, hogy pontosan mi áll a tünetek hátterében.

Erős fejfájás

Kínzó fejfájást, vizesedést, szédülést, menstruációs problémákat, ingerlékenységet is kiválthat az ösztrogéndominancia. A szerteágazó tünetek a hormonális egyensúly felborulását jelezhetik. Fejfájást, erős migrént a változókor is kiválthat.

A rendellenes menstruációs ciklus ilyen problémák velejárója lehet:

változókor,

cikluszavar,



inzulinrezisztencia,



PCOS,



D-vitamin hiánya,



pajzsmirigyzavar,



magas prolaktinszint,



ösztrogéndominancia,



pszichés zavar,



testsúlyzavarok,



gyulladás,



daganat,



meddőség.



Milyen problémával fordulhatunk endokrinológushoz?

indokolatlannak tűnő súlyváltozás (hízás, fogyás)

hangulatingadozás, rossz közérzet, fáradékonyság, alvászavarok



szédülés, memóriazavarok



bőrszárazság, intenzív izzadás



pattanásos, zsíros bőr, akné, ödéma, striák megjelenése



kóros szőrnövekedés, hajhullás



hasmenés, székrekedés



menstruációs zavarok, meddőség, spontán vetélés, változókori panaszok



potenciazavarok, libidócsökkenés



magas vérnyomás, erős szívdobogás



cukorbetegség, inzulinrezisztencia, szénhidrátanyagcsere-zavar



gyakori vesekőképződés



pajzsmirigyproblémák



gyakori csonttörés, csontritkulás



Az esetek többségében szakember segítségével, a probléma időben való felismerésével, életmódváltással és gyógyszeres kezeléssel sokat tehetünk önmagunkért és a gyógyulásunkért!