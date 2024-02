A női ciklust hormonok összehangolt, többszintű működése szabályozza. Az agy állítja elő azokat a hormonokat, amelyek ösztönzik a petefészkekben a megtermékenyülést is segítő nemi hormonok, a tüszőhormon (ösztrogén) és a sárgatesthormon (progeszteron) termelődését.

A SIKERES CSALÁDTERVEZÉSHEZ SZÜKSÉGES A KISZÁMÍTHATÓ CIKLUS. FOTÓ: GETTY IMAGES

Az agyban termelődő prolaktin (anyasági) hormon mennyisége a menstruációs ciklussal összefüggően ingadozhat. A várandósság alatt a szintje akár a korábbi tíz-húszszorosára is emelkedhet, mivel fő feladata a terhesség megtartása, szülés után pedig a tejelválasztás beindítása. A nem várandós nőknél is termelődik, de csak alacsony mennyiségben, a magasabb prolaktinszint azonban csökkent petefészek-működéshez, cikluszavarhoz és akár meddőséghez is vezethet.

Mikor beszélünk cikluszavarról?

A menstruációs ciklus hossza egyénenként eltérő lehet. Optimálisnak tekinthető az, ha minden alkalommal 28 naponta érkezik a havivérzés, de akkor sincs baj, ha rendszeresen 21 és 35 nap között jelentkezik. Ha megváltozik a ciklus szokásos hossza vagy a vérzés jellege, akkor cikluszavarról beszélünk, különösen, ha a ciklus nagyon lerövidül, vagy 38 napnál hosszabbra nyúlik.

A ciklust számos tényező befolyásolhatja: az életkor, az egyes élethelyzetekkel járó fizikai vagy lelki változások, környezeti hatások, túlhajszoltság, étkezési zavarok és egyes betegségek is könnyen felboríthatják az érzékeny hormonális egyensúlyt.

Ha hormonmentesen szeretnénk rendezni a cikluszavarunkat, a stresszterhelés csökkentése mellett érdemes a barátcserje-kivonatot tartalmazó Premens-tablettát is szedni legalább három hónapon át. A barátcserje a Földközi-tenger vidékén és Kis-Ázsiában őshonos, lombhullató cserje, érett termését már az ókorban is használták egyes női panaszokra.

A barátcserjéről ma már tudjuk, hogy habár nem tartalmaz semmilyen hormont, közvetett módon képes hatást kifejteni a szervezet hormonális folyamataira, és elsősorban az agy dopaminreceptorain hatva segít szabályozni a prolaktin termelődését és a petefészkek működését.

Természetes családtervezés = kiszámítható ciklus

A természetes családtervezés vagy termékenységi tudatosság módszere segít felismerni és követni a női ciklus változásait, és ez alapján meghatározni a termékeny és nem termékeny napokat. Ráadásul nemcsak a fogamzásgátlásban, hanem a teherbe esésben is segít. A szabálytalan ciklus mellett viszont egyik sem problémamentes.

VÉNY NÉLKÜL KAPHATÓ, BARÁTCSERJEKIVONAT-TARTALMÚ GYÓGYSZER. FOTÓ: PHYTOTEC HUNGÁRIA BT.

A sikeres fogantatásban is segíthet a cikluszavar rendezésével a Premens, amely jelenleg az egyetlen, gyógyszertárakban recept nélkül kapható, igazolt hatású barátcserje-készítmény. A koncentrált barátcserjekivonat-tartalmú gyógyszer

hormonmentesen segít rendezni a szabálytalan menstruációs ciklust,

gátolja a prolaktin túlzott mértékű felszabadulását, ami kedvező hatású a megtermékenyüléshez,

a terápiás hatás érdekében legalább 3 cikluson át érdemes folytatni a szedését.

A Premens ellenőrzött körülmények között termesztett és feldolgozott barátcserje terméséből készült, állandó, garantált minőségű és összetételű, igazolt hatású kivonatot tartalmazó gyógyszer, amely vény nélkül, háromhavi kiszerelésben is kapható a patikában. A Premens hatását és biztonságosságát több vizsgálat is alátámasztja, ellentétben a porított barátcserjét tartalmazó étrend-kiegészítőkkel, amelyek terápiás célra való használatát a gyógyszerészeti hatóságok tiltják.

Szedése a ciklus bármely napján elkezdhető. A megfelelő hatás érdekében ajánlott legalább 3 hónapon át, megszakítás nélkül, a menstruáció alatt is szedni. A kezelés szükség esetén tovább folytatható vagy újrakezdhető.



A KOCKÁZATOKRÓL ÉS A MELLÉKHATÁSOKRÓL OLVASSA EL A BETEGTÁJÉKOZTATÓT, VAGY KÉRDEZZE MEG KEZELŐORVOSÁT, GYÓGYSZERÉSZÉT!