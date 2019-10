5 intim aranyszabály nőknek

Az egészséges hüvelyflóra és annak természetes egyensúlya a női szervezet elsődleges védelmi vonala a különböző hüvelyi és húgyúti fertőzésekkel szemben. Számos tényező hozzájárulhat azonban ahhoz, hogy ez az egészséges egyensúly felboruljon. De mik azok az aranyszabályok, amelyek betartásával mindezek kockázata jelentősen csökkenthető?

Azzá leszel, amit eszel

Nem a ruha teszi, vagy mégis?

A hüvelyi mikroflóra egyensúlyának felborulása mögött nagyon gyakran a stresszes életmód áll . A tartós stressz egyik legjellemzőbb következménye az immunrendszer meggyengülése, a szervezet alkalmazkodó képességének jelentős romlása. Ráadásul, így jellemzően többször van szükségünk gyógyszerekre, például különböző antibiotikumokra.Egy-egy antibiotikumkúra után nagyon fontos a probiotikumok célzott bevitele, amelyek segítenek helyreállítani a természetes hüvelyflórát, annak egészséges egyensúlyát. Ennek egyik leghatékonyabb, legcélzottabb és legpraktikusabb eszköze a nők számára a probiotikus tampon.Mint a legtöbb területen, az intim egészség megőrzésében is nagyon komoly szerepe van a tudatos táplálkozásnak.. Az alkoholt több szempontból is érdemes mellőzni ilyenkor, hiszen egyrészt magas cukortartalma miatt kedvező táptalajt nyújt a gombáknak, másrészt legyengíti a szervezet védelmi rendszerét. Inkább együnk élőflórás joghurtokat, zöldségféléket, gyümölcsöket. Az egészséges táplálkozás azért is nagyon fontos, mert a súlyfelesleg is kedvezhet a fertőzéseknek, hiszen a szeméremtest, ilyen esetekben, sokszor nem tud megfelelően szellőzni.A hüvelyi mikroflóra egyensúlyának felborulását okozhatja a szoros,. Ne hordjunk műszálas alsóneműt, és tartózkodjunk a műanyag fóliával ellátott egészségügyi és tisztasági betétektől. Ezek - ugyanúgy, mint a nylon harisnyanadrágok - meleg és nedves klímát teremtenek, melyekben a gombák igen gyorsan szaporodásnak indulhatnak. A szűk nadrág, a szoros fehérnemű sajnos szintén nem kedvez a gombák elleni védekezésnek, tanácsos minél többször lazább, jól szellőző ruházatot viselni. A strandruházat is nagyon fontos. Mindig legyen nálunk váltás fürdőruha és fürdés után mindig cseréljük át azt a szárazra.