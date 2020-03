Számít-e, mennyire szűk a hüvely?

A nők esetében is lényeges a méret? Elkerülhetetlen, hogy szülés után visszafordíthatatlanul megváltozik a hüvely, így esély sincs többet a kielégítő szexuális életre? Megpróbáltuk kideríteni.

Jobb a szűk?

Tudta-e? Az egészséges hüvely tökéletesen tiszta, de ez nem jelenti azt, hogy steril lenne. Olvassa el, miért!

Izgalom hatására a hüvely felkészül arra, hogy a péniszt befogadja.

Fizikális és hormonális hatások

Az egyikaz, hogy minél szűkebb egy nő hüvelye, annál nagyobb lesz az élvezet mindkét fél számára - ezért mondják, hogy fiatal lányokkal a legjobb szeretkezni, és ezért állítják sokan, hogy szülés után elkerülhetetlen a párkapcsolat megromlása.Azonban a hüvely - akárcsak a pénisz - mindenkinél különböző, és különbözik az is, mi az ideális a partnernek. Nem szabad elfelejteni azt sem, hogy a hüvely belső izomzata nagyon rugalmas , képes extrém mértékben kitágulni (hogy a szülés során a magzat ki tudjon bújni), de viszonylag gyorsan vissza is tud állni az eredeti állapotára., hiszen az izgalom hatására a hüvely "felkészül" arra, hogy a péniszt befogadja, majd behatolás után újra enyhén összeszűkül. Az előjáték során tehát az izmok ellazulnak (ez okozza a kitágulást), majd a közösülés végén újra megfeszülnek. Vagyis, a közkeletű vélekedéssel szemben, a túl sok szex nem okozza a hüvely kitágulását - éppen ezért nem is lehet megállapítani valakiről csak a hüvelyének feszessége alapján, hogy korábban hány szexuális partnere volt.t: tulajdonképpen annak a jele, hogy a nő nincs tökéletes izgalmi állapotban, nem volt neki elég az előjáték vagy más ok miatt nem ért még el arra a pontra, hogy készen álljon a behatolásra.A túlságosan szűk hüvely, az igen fájdalmas behatolás azonban komolyabb betegség, a vaginizmus tünete is lehet . Ha még egy tampon felhelyezése is nehézségbe ütközik a hüvely görcsös feszessége miatt, mindenképpen orvoshoz kell fordulni!Mennyire? Ideális esetben semennyire. Valóban igaz, hogy a többszöri szülés hatással van az izmokra, így a hüvely szűkségét is befolyásolhatja, ám a változás nem állandó és nem is visszafordíthatatlan, ám átlagosan hat hónap szükséges ahhoz, hogy a szülés után visszarendeződjenek a dolgok.Az, mennyire érződik szűknek vagy tágnak a hüvely. Az idő előrehaladtával a hüvely fala elvékonyodik, elveszíti a feszességét, az izmok is petyhüdtebbé válnak (akárcsak a test többi részén, ha nem foglalkozunk velük eleget), az ösztrogénszint csökkenése miatt pedig gyakori probléma lehet a hüvelyszárazság